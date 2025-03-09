京華城案3月11日再開庭　北院提訊沈慶京、傳喚張志澄

▲北院預定11日提訊在押的威京集團主席沈慶京。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉人豪／台北報導

北檢偵結京華城、政治獻金案，起訴11名被告，台北地院1月23日首度召開準備程序庭，傳台北市前副市長彭振聲、前都發局總工程司邵琇珮、前北捷董事長李文宗等人到庭；3月4日第2度開庭，提訊在押的台北市議員應曉薇、木可公司負責人李文娟，預定11日開庭提訊在押的威京集團主席沈慶京，以及傳喚威京集團主管張志澄。

台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城改建案容積獎勵，且競選總統時，還涉將外界捐款存入木可公關公司等處，當成私人金庫。檢廉經追查數月後，於去年12月26日偵查終結，正式對柯文哲等11名被告提起公訴。

台北地院1月23日首度開庭，傳彭振聲、邵琇珮、李文宗等人到庭。彭振聲表示認罪，並稱「絕對不會翻供」；邵琇珮開庭時也認罪；李文宗則否認犯罪。

台北地院3月4日提訊在押的台北市議員應曉薇，傳訊木可公司負責人李文娟進行準備程序，應曉薇否認犯罪，並稱，自己身為民代，做的事都是正確的，「再一次公開謝謝沈慶京先生的捐款！並認同沈先生說的『堅持做對的事』，而且要死，就要戰死在沙場上」；李文娟則否認犯罪。

據《中央社》報導，北院預計3月11日第3度開庭，提訊在押的沈慶京並傳喚張志澄到庭，3月20日提訊李文宗、柯文哲，3月25日下午傳喚端木正、黃景茂，4月1日傳喚吳順民。