綠批「疑美」兒子卻是美國公民　柯志恩：盟友不代表要照單全收

▲柯志恩認為個人隱私不該被隨意揭露。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委柯志恩遭踢爆丈夫、兒女疑似都有美國籍，綠委賴瑞隆批買美房、持綠卡，自己家人在美國居住工作甚至入籍，「疑美是工作，移美才是生活」。柯志恩今（9日）回應，擔任公職以來，所有一切都符合中華民國法規，並反問賴瑞隆在媒體上，幫總統跟行政院長洗地，說他們事先都有掌握台積電赴美投資，「請問你是總統府發言人，還是行政院發言人？」

柯志恩今日表示，非常遺憾，其實賴瑞隆在民進黨內算是理性的委員，但現在也開始在走這種意識型態的路線，自己已說得很清楚，家人在美國就業，有合法的工作和身份，而她擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，要求公職人員的標準。

「我並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是我不需要揭露。我的先生與孩子，他們都是成年人，也是獨立的個體，我身為立法委員，本來就應該接受公眾檢視，但我的家人不是」，柯志恩強調，就算自己是他們的太太跟媽媽，也不會、也不應該去公開他們的個人隱私。

柯志恩提醒賴瑞隆，不管國民黨、民進黨，都是中華民國的立法委員，自己也是立院台美國會聯誼會會長，長期在立院維持與美國國會的友好關係，無需懷疑她個人與國民黨對美方的友好立場，但身為中華民國的民意代表，中華民國的國家利益是最重要的事情，「我們是美國的盟友，但不代表我們對美國的要求都必須照單全收。」

柯志恩說，就台積電赴美投資這件事，經濟部長郭智輝說他事先並不知情，這麼重大的投資案，經濟部長不知道，投審會也沒收到申請，賴瑞隆沒有依照立委職責，監督政府到底發生什麼事情，看到的卻是賴瑞隆在媒體上，幫總統跟行政院長洗地，說他們事先都有掌握，「請問你是總統府發言人，還是行政院發言人？ 你到底是中華民國立法委員，還是美國參衆議員？」

柯志恩強調，台積電不只是一個民間公司，它是中華民國最重要，最不可替代的國家戰略資產，中華民國政府是台積電最大單一股東，國發會主委、政務委員劉鏡清是董事之一，前行政院長林全也是獨董，從經國先生以來，中華民國歷任總統，無不嚴肅看待它的任何投資與公司發展，就算台積電要赴美投資，政府高層全都知情，但你可以不照程序，直接跳過經濟部投審會的審議嗎？

「還是未來三年所有台積電的重大投資，只需要賴總統點頭同意就好，其他什麼程序都不需要？」柯志恩呼籲賴瑞隆，不要再把在野黨的監督，當做個人選舉的政治口水與籌碼，如果今天台積電赴美投資一千億美元，政府是如此樂觀，朝野也沒有任何一點反對聲音，那站在美國政府的立場，當川普未來請台積電再到亞利桑那以外的地方，投資更多的金額、設更多的廠、帶更多的研發中心過去。「請問賴政府又有什麼立場拒絕呢？」