遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

▲立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，台大婦產科醫師施景中在臉書爆料指出，某位通過第一階段的立委，施壓國民健康署署長、中央健保署署長；該事揭露後，貼文下方有人直指是國民黨立委洪孟楷。對此，洪孟楷在臉書上發出三點聲明，並直言「超級冤枉」，惡意影射實在太過誇張。

施景中在臉書PO文表示，一位大型教學醫院的主任親口向他說，有一位立委助理帶小孩來看病，對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，回去後告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文，叫國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長在當天下班時間5點鐘準時到立委辦公室報到。

對於有網友直指是洪孟楷施壓，洪孟楷表示，「事實是根本不是！身為公眾人物也不應該被這種影射的方式攻擊，所以不是我要對號入座，而是已經惡意影射實在太過誇張」。

洪孟楷說，一、過去五年任期中沒有發函給國教署跟健保署的署長來我辦公室開會，與兩署長對話都是在衛環委員會公開質詢。二、我國會辦公室同仁無論已婚未婚，都還沒有小孩，因此也不可能帶小孩看病。三、對事務官相互尊重，是我的原則，無論質詢或是協調會，一定都是守法依法、而且理性溝通，絕對不會耍官威。



洪孟楷指出，施景中既然發文，絕對知道當事人是誰，這也引起媒體關注，有責任跟大家說明，而不是波及無辜，讓網友去影射、連結；今天到現在他跑了13個行程，卻突然被媒體打來詢問，這實在非常冤枉、也很荒謬。

洪孟楷強調，請各位支持、關心他的鄉親可以放心，他一定言行如一，理直氣順，沒做的事情就絕對不是他，請大家放心，不用被謠言影響。也請在網路上的有心人，不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。