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少女遭網友戲耍　霸氣運將「1舉動」被讚爆

近日，桃園一名少女與其他縣市網友相約見面，卻遭到對方惡意戲弄，運將看不下去，接過電話朝對方狂罵3分鐘，畫片曝光引起網路討論。（示意圖／Pixabay）
▲一名少女與網友相約見面，卻遭到對方惡意戲弄。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近日，桃園一名少女與網友相約見面，對方宣稱會支付車資，她便搭計程車跨縣市抵達了指定地點。沒想到對方不僅沒出現，還給一個新地址要她「趕快過來」。運將聽到他們的對話，認為對方是在戲耍少女，且動機可疑，於是直接接過電話，朝對方狂罵3分鐘，更霸氣喊道：「走！我載妳回桃園！」

一名住在桃園的少女與其他縣市的網友相約見面，抵達目的地後發現，她不僅被網友放鴿子，網友還給出新地址要她「趕快過來」，感覺像是被戲耍。小黃運將看不下去，接過少女電話爆氣朝對方狂罵3分鐘，一一戳破對方前言不對後語的謊言。

運將先是表示「人家來了你不出現，還叫人家去別的地方，感覺是在耍人你知道嗎？」對方開始狡辯自己不在租屋處，運將馬上踢爆：「明知道人不在這裡還叫人家過來，你不是在耍人嗎？」運將越講越生氣：「你不用跟人家聯絡，我看你他○也只是想要騙人、騙人家上床而已！你現在過來要15分鐘？我們還要等你15分鐘？不要再騙人家小妹妹了麻煩你！」

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一陣霸氣的痛罵之後，這位運將大哥掛掉電話，轉頭告訴少女：「走！我載妳回桃園！」影片曝光後，這名運將大哥仗義直言的行為被大批網友讚爆，不少網友大讚好帥，還表示希望自己也能搭到對方的車。

這段行車紀錄片段曝光後，在Threads引起瘋傳。不少網友都表示運將的行為實在勇敢又貼心，「超帥！司機大大好讚！」、「覺得女生原本要掉入陷阱了，是對方發覺有大人（司機大哥）在旁邊才避不見面」、「這男的是因為有大人才不見面的！還好沒見到，家裡有未成年真的要多關心，現在網路很發達一下就被騙了。」還有人提醒少女：「小妹妹網路交友要謹慎，不要隨便跟網友出去，幸好遇到這麼帥的司機大哥。」

「計程車叫車平台」業者也留言提醒大家，「無論男女，如果真的要見網友，建議使用叫車平台搭車，這樣才會有乘車紀錄，替自己的安危多一層保障！也謝謝這位司機大哥見義勇為的發聲，讓大家知道這個社會其實並沒那麼冷漠！」

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