太凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」　狂吸5550萬人朝聖　

▲女網友與18歲女兒合照「宛如姊妹」，引發轟動。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本一名女網友在X發文，分享長女高中畢業的喜悅，但附上的照片卻意外引發熱議，因為媽媽「超凍齡」的外表，讓母女倆看起來「宛如姊妹」。

女網友「りいあちゃん」1日在貼文中表示，她17歲就生下長女，而孩子現在已經高中畢業，「她跟什麼都無法堅持的我完全相反，我非常佩服她堅定的個性，也感謝她能夠在一個愉快的校園環境中生活」，祝賀女兒畢業快樂，一切順利。

這篇貼文迄今累計5550萬次觀看，網友們紛紛留言祝賀，「17歲時生下的孩子高中畢業了，應該收到更多稱讚」、「在正是愛玩的時期（育兒）真的很努力」，也有不少人大讚，「母女倆都是美人」。

日媒encount報導，「りいあちゃん」事實上是一名「5寶媽」，除了現年18歲的長女之外，還有16歲次女、14歲三女、12歲長子、4歲四女。

「りいあちゃん」表示，她與前夫大約在7年前離婚，包括長女的3個孩子跟前夫生活，自己則是作為單親媽媽撫養另外2個孩子，但「我們住得很近，經常見面、過夜或逛街買東西」，也或許因為年齡相差不大，母女關係就像朋友一樣。

「りいあちゃん」也坦言，沒想到只是發文恭喜女兒畢業，竟然引起如此廣泛的關注。面對少數惡意留言，她也正面反擊，「希望大家不要因為我們年輕時生孩子、離婚、沒有住在一起，就認為我們不愛孩子」，身為家長，內心最大的願望就是孩子能夠幸福。