義美挖到「67元冷門美食」超驚喜！一票人衝門市：可遇不可求

記者鄺郁庭／綜合報導

通常店家在做蛋糕時，會將頭尾、邊角切掉，但有些人剛好喜歡邊角料。就有一位辣媽在義美食品發現整包「蛋糕頭、尾及邊料」，忍不住大讚「我好愛！我就是一個什麼東西都愛吃邊邊的人。」貼文掀起同好熱議，還有前員工透露，該款商品是義美長青商品，但不一定天天有，沒看到的話可以問一下門市人員。

▲原PO在義美食品門市發現蜂蜜蛋糕邊角料。（圖／zooliu授權引用）

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「Zoo | 你最熱心的里長媽媽」在Threads貼出一段畫面，「我在義美買到這個『蛋糕頭、尾及邊料』，我好愛，我就是一個什麼東西都愛吃邊邊的人」，只見紙盒裡裝的都是蜂蜜蛋糕去頭尾切下來的邊料。她也在留言中透露，「67（元）一包，還不錯。」

後來原PO還特意再次發文，一片片翻給其他人看，「真的都是邊邊…一整盒（瘋掉）」，並在留言處笑說，「大家去估狗搜尋『義美門市』，早點去買！很多人都說會撲空！邊緣人快點出動下架蛋糕邊！」

看到貼文後，就有同好秒心動，「上面那個咖啡色的超好吃！我吃的時候，會把它全部拔下來最後一起吃XD」、「好久以前會專門去義美門市買NG蛋糕，沒想到現在還有！」「以前義美這個都有限量，可遇不可求」、「天啊我最愛義美蜂蜜蛋糕的皮！」「好直接的名字，愛了。」

還有人表示，「自曝年齡一下，我在義美上班時，這一盒才16元（民國88年）」、「以前看到都會買，後來都買不到」、「上班路過南崁義美工廠常常買，還有整串的吐司邊，以前包裝還沒這麼正式，就是塑膠袋簡易包裝，結果太受歡迎，變成商品之一」、「我超愛，以前住家樓下就有義美，那時一包邊角料蛋糕，只要25-30元，上學前都會去買一包當點心。」

※本文獲原PO授權引用。