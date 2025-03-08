台大法律畢業「當偶像」！妹子被開酸：不覺得丟臉嗎　網炸了

▲佳那發文卻引來網友開批。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一位台大法律系畢業的正妹表示，有親戚問畢業後要做什麼工作？好奇是考律師還是去當總統，她則貼出絕美側拍照笑說自己要當偶像。豈料貼文引來網友開批，「台大法律畢業，結果告訴我妳要當偶像？這種話說出口，不覺得丟臉嗎？」話題引發討論。

台灣偶像女團Primulav成員佳那（Kana-Kana 佳那）在Threads貼出畢業照和偶像照，內文搭配文字「親戚：啊妳台大法律畢業後要做什麼？考律師？還是去當總統呀？」「我：我當偶像」。

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沒想到貼文引來網友開批，認為她台大法律系畢業要當偶像很荒謬，「讀了這麼好的學校，享受了這麼多教育資源，最後居然選擇去當偶像？妳是不是以為人生是拍短影音、唱唱跳跳就能成功？現在的年輕人真的是被網紅文化給毀了，從來不想社會到底需要什麼。」

對方認為，她好不容易站到那個起點，結果選擇「去當個花瓶，靠賣臉混日子」，這樣是在浪費社會資源。憤怒批評道，「（妳）覺得當律師太累、太難，就乾脆找個輕鬆的捷徑，幻想著靠臉就能混一輩子，真是可笑至極！」

對方接著質問，「妳以為社會是誰撐起來的？是那些日以繼夜加班的工程師，是那些為公平正義奮鬥的律師，是那些默默付出的基層勞工，不是那些整天在社群媒體上刷存在感的偶像。」最後直呼，考上台大法律系，就是應該要為社會盡力，「妳卻選擇最廉價、最沒有價值的道路，這種不負責任的態度，就是為什麼現在的年輕人讓人看不起！」

貼文引發議論，許多人紛紛力挺佳那，「現代人挺莫名其妙的，*有學歷的偶像*：你佔著法律系名額當偶像？*沒學歷的偶像*：空有外表的花瓶，過幾年老了就完了」、「張洪量如果只專心當牙醫，就沒有廣島之戀。謝震武如果只當律師不主持節目，會少很多個優質節目。很多的例子可以參考，一個人可以有很多興趣」、「十多年前5姬13妹的年代，有同學接演藝活動，記者去訪問校長，校長還酸言酸語：台大畢業要幹嘛不需要別人指教，自己清楚就好。」