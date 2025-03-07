阿伯電動輪椅一路飆！機車時速40「被刷卡」　騎士：比我還快

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區成功一路上，一名阿伯坐著電動輪椅一路在大馬路狂飆車，後方機車騎士時速40公里，還慘被超車，畫面曝光後，網友全看傻。對此，警方表示，影片內電動輪椅於道路上行駛，可依道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款「不在劃設之人行道通行」規定舉發開罰。

▲超狂阿伯坐電動輪椅一路飆，騎士「時速40」被超車。（圖／記者賴文萱翻攝）

社群媒體「社會事新聞影音」今日曝光一段影片，只見在馬路上一位阿伯坐著電動輪椅一路狂飆車，還超車一旁時速40公里的機車，有機車騎士見狀後錄下畫面直呼，「騎的比摩托車還快，我的天啊」、「他比我還快欸」。

▲▼超狂阿伯坐電動輪椅一路飆，騎士「時速40」被超車傻眼。（圖／翻攝社會事新聞影音）