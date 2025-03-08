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雲云產品APP「近期超多1星」！大票買家抱怨：連線常有問題

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Play）

▲該APP在Google Play上只剩3.5星。（圖／翻攝自Google Play）

記者鄺郁庭／綜合報導

雲云科技公司董事長曾志新7日砍死梁姓技術長，隨後企圖自殘，震驚科技圈。事實上，公司人氣產品寶寶攝影機曾備受肯定，獲得科技作家誇讚整合得很不錯。可就有網友發現，該產品近期問題很多，安卓跟iOS上出現大量1星評價，「這款APP是否還有前景？雲云科技到底做錯了什麼？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「『Cubo Ai 寶寶攝影機』真的不行了嗎？」文中表示，他好奇去看了APP評價，發現只剩2分左右。

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原PO就列出他看到的近期低分評價，「連線異常，1顆星：跳小孩哭然後連不上！這樣不如不要跳通知好了，重置跟網路重新設定都試過，不行就是不行，連10次有9次都連不上，價格不便宜連線還這樣，比起小米就收音比較好而已，這連線品質真…」

另外還有「連線設定、QR掃描爛透了，1顆星：連線綁定問題客服無法解決，重新下載、用熱點、換手機能試的都試過，還是設定失敗，還有綁定時要你掃描手機QR，搞半天都掃不到，一台價格不菲，卻一點都不智能。」這令原PO不禁發問，「這款APP是否還有前景？雲云科技到底做錯了什麼0.0？有無卦？」

實際查看評價，目前Cubo Ai在Google Play上是3.5星，最新評論從3星到1星都有，「連線越來越慢，家裡有兩個鏡頭，常常一個可以讀取，一個就一直轉圈圈，要重試個幾次才看得到，這問題已經好一陣子了，拜託修復好嗎？」「連線時常有問題，休眠後就直接斷線，連重置也沒辦法」、「收到APP通知說嬰兒被物品覆蓋，但我和家人幾乎每次開APP都連接不到鏡頭。」

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