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董事長帶刀談判刺死技術長　高大成：殺人意圖明顯的鴻門宴

▲▼雲云董座猛刺技術長後頸致死，高大成認為是有預謀的鴻門宴。（圖／ETtoday資料照）

▲雲云董座猛刺技術長後頸致死，高大成認為是有預謀的鴻門宴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

雲云科技公司52歲董事長曾志新，相約51歲技術長梁姓男子談判離職未果，竟持預藏水果刀猛刺梁男後頸數刀，失血過多致死。針對此案，知名法醫高大成表示，曾男臉帶笑意、未帶憤怒的朝對方要害部位猛刺，殺人意圖明顯，為「這場鴻門宴早已規劃，要離職，就殺掉」。

曾男和梁男為了離職問題談判破裂，導致曾拿預藏水果刀猛刺梁的後頸，梁當場倒地沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，曾則是自殘，被現場同仁制止送醫，目前仍在醫院救治。

▲▼雲云董座猛刺技術長後頸致死，高大成認為是有預謀的鴻門宴。（圖／ETtoday資料照）

▲ 「雲云科技公司」負責人曾志新持刀砍殺梁姓技術長。（圖／翻攝自當事人臉書）

高大成認為，2人起衝突最主要還是因為公司利益，曾男帶著預藏水果刀談判，如果婉留不成，就置於死地，若是堅持離開，就只有下手，但殺人簡單，自戕很困難，畢竟割自己會痛得哇哇叫，而從曾男全朝對脖子猛刺，而不是四肢砍殺來判斷，致人於死的殺人意圖十分明顯。

至於曾男行刺時臉帶笑意的冷靜態度，是否有精神方面疾病？高大成認為「絕對不是」，曾男已經50多歲，以往也沒有出現過精神方面的問題，笑裡藏刀式的行凶，完全是個性有關，這場鴻門宴早有預謀，只是要殺不殺的選擇罷了。

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