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雲云董座殺人！律師看離職信「不解1點」：怎失去理智成這樣

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲曾志新送醫畫面曝。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

寶寶攝影機大廠「雲云科技公司」技術長離職，卻遭到董事長曾志新砍死，隨後董事長企圖自殘，掀起社會討論。律師林智群看了離職信後納悶不已，「內容也是就事論事，不是惡意中傷，不知道負責人怎麼會失去理智成這樣？」

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」引述媒體報導內容，指出昨（7）天科技圈討論最多的就是雲云這件事情。但他看了梁男寫的公開離職信內容，當中雖然指出公司內部一些問題，「是否有必要是一回事，但內容也是就事論事，不是惡意中傷，不知道負責人怎麼會失去理智成這樣？」

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林智群認為，公司經營本來就不容易，通常都是不合則散，「怎麼會搞成這樣，實在難以理解」。貼文引發網友討論，「離職還寫了公開信，相信公司真的很有問題！而不能接受員工意見，還要砍員工，更說明了這間公司真的很有問題」、「會得罪人不是因為你說錯了，而是因為你說對了。」

還有人直呼，「公司出現刀子代表他是預謀帶去的吧」、「行凶的這位曾先生是我前公司的同事，當時的印象他平日待人和氣，尤其臉上經常掛著笑容，發生這樣的事情令我們感到非常錯愕。無論他背負什麼樣的壓力或誤解，都不應該構成在辦公室對同事使用暴力的理由，更何況是預藏水果刀預謀殺人。」

據了解，梁姓技術長在6日發文要離職，且在公司群組表達諸多不滿，所以曾志新與梁相約在7日下午談判離職事宜，現場還有人資部門員工在場，曾不斷要求梁一定要將公司群組的內文刪除，雙方也因此起爭執。

但是相談20分鐘後，曾突然走到梁的後面，拿出預藏的水果刀朝梁後頸猛刺2刀，導致梁當場倒地沒有呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，朝脖子猛砍1刀，當場被人資部門同事奪刀制止，沒想到梁送醫搶救後仍宣告不治，曾姓董事長也在醫院加護病房觀察。

至於詳細犯案動機及過程，將由警方等曾傷勢穩定後，再進行偵訊釐清。

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