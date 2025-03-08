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《上台大便》獲選畢業歌惹議　陳水扁恭喜：以言論自由在台大為榮

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

台大畢業生聯誼會近日舉辦2025年畢業歌投票活動，其中匿名創作歌曲《上台大便》不僅成為最受關注作品，更從7首歌中票選脫穎而出，成為本屆畢業歌。然而，歌曲內容引起部分教師、民眾不滿，台大校方則強調，對學生進行言論篩選，不是台大風格，校方不會干涉。對此，台大校友、前總統陳水扁今（8日）也表示，恭喜《上台大便》獲選2025年台大畢業歌，言論自由在台大，阿扁以身為台大人為榮為傲。

台大畢聯會進行畢業歌投票，2月底截止，投票結果分為應屆畢業生Google表單投票（占75%）與YouTube影片觀看數（占25%）兩部分決定，總計有7首歌參與，最終由《上台大便》獲選。

匿名創作歌曲《上台大便》在網路點閱率現在已經突破30萬，不僅歌名特別，歌詞也詼諧有趣，歌詞展現畢業生的現實焦慮，包括「不想被問每個月薪水，找不到工作上台大便。誰說上台大就會很有錢，我的帳戶從來沒破千」、「就業博覽會，當我說『台大社會』，怎麼廠商笑臉就不見？」、「文組只能拿兩萬六，資本主義的社會結構，老闆拚命剝削勞工，畢業即失業就是我。」更因歌曲結尾最後一句話「這首歌如果上了，我就上台大便」，讓網友們紛紛留言力挺，「讓他上！」

不過，由於《上台大便》歌名與歌詞及結尾內容，引發部分教師、民眾質疑，台大學生怎麼會創作出這樣不入流歌曲，甚至還獲選為台大畢業歌？台大學務長朱士維則表示，這是台大畢聯會辦的活動，也是學生票選結果，不同世代有不同的想法，台大充分尊重，謝謝外界關心。朱士維強調，對學生進行言論篩選，不是台大風格，校方不會干涉。

也是台大校友的陳水扁，對台大畢業歌活動頗有關注，他表示，台大畢聯會繼去年選出《台大的垃圾》做為畢業歌之後，日前又公布2025年畢業歌徵選結果，由1號作品《上台大便》獲選。歌詞寫實表達學生不想畢業、畢業便失業的心情以及文組畢業生的心聲，作者在演唱完畢後突然留了一句「這首歌如果上了，我就上台大便」，引發熱議。

陳水扁說，雖然《上台大便》讓部分教師不以為然，但就像台大學務長朱士維表示，篩選學生言論不是台大的風格，不同世代有不同的觀點，這首歌經過多數人票選，台大尊重學生的意見。

因此，陳水扁除恭喜《上台大便》獲選2025年台大畢業歌外，也表示2024年，讀文組的阿扁剛好畢業50周年，他從未後悔讀文組，「言論自由在台大，阿扁以身為台大人為榮為傲」。 

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