總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

▲總統府出示公文打臉國民黨立委王鴻薇。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日重啟提名司法院大法官人事，不過國民黨批評沒有循扁政府的往例，正式行文通知在野黨推薦。對此，總統府3日出示公文打臉，強調前總統陳水扁確實曾行文在野黨，但當時國民黨、親民黨都函復表達政黨不宜推薦人選，馬政府也決議不函請任何政黨推薦大法官，並且延續至今。

面對國民黨的質疑，總統府發言人郭雅慧2日先表示，馬前總統、蔡前總統任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」。不過，國民黨立委王鴻薇3日又提到，陳水扁任內曾經有行文給在野黨，認為賴政府忽略了陳水扁。

對此，總統府3日下午提出過往的公文打臉國民黨。郭雅慧表示，2003年陳前總統進行大法官提名作業時，確實曾函請國會主要政黨推薦優秀人選，各政黨並未推薦。她強調，當時國民黨、親民黨都函復總統府表達，「大法官職司維護憲政體制，屬性超然，提名人選應尊重專業，摒除政治考量」等重點，當時兩黨也都認為政黨不宜推薦人選。

郭雅慧表示，馬前總統任內，大法官提名審薦小組曾於2008年8月1日會議中，作成決議，「鑑於司法院為獨立機關，大法官須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，故該次提名作業不請政黨推薦」。而此項原則作法，之後歷次大法官提名審薦作業也採行迄今。

郭雅慧指出，在馬前總統、蔡前總統任內，總統府於提名大法官時，皆未函請任何政黨推薦人選。這些脈絡年代並不久遠，查證亦不困難，呼籲政治人物本於事實、理性問政，也勿昨是今非。

▼總統府出示公文打臉國民黨立委王鴻薇。（圖／總統府提供）

