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台大校園旁「骨牌式倒車」！11車受損爆眾怒　警逮人揭真相

▲失業周男僅因求職不順就推倒路旁機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周男僅因求職不順就推倒路旁機車遭警方逮捕。（圖說／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

3月2日凌晨零時許、北市大安區羅斯褔路三段台大校園對面巷弄內發生11台機車遭歹徒刻意推倒的意外事件，部分車主檢視自己的愛車發現機車直接被推倒造成刮傷、後照鏡斷裂，警方獲報到場發現總計有1部大型重型機車及10部普通重型機車，共11部車遭人惡意推倒，警員對現場蒐證後逐一通知車主到派出所報案提告。轄區羅斯福路派出所警方在短短12小時內就逮捕任意推倒路旁機車的47周男。

▲失業周男僅因求職不順就推倒路旁機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：經調閱影像追查發現上述機車確係遭人刻意推倒，且犯嫌在案發前、後持續於羅斯福路、新生南路、和平東路等處徘徊遊蕩，警方持續派遣線上警力在周邊區域加強巡邏、路檢守望，在12小時後的2日中午12點迅速攔查到涉案周男，全案詢後依毀損罪偵辦。

周男到案後辯稱因長期失業、收入不穩定心情鬱悶，才會看路邊停放的機車不順眼隨手推倒，警方則呼籲民眾，倘若發現出入複雜有可疑人物破壞他人物品時，可立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

▲失業周男僅因求職不順就推倒路旁機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

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