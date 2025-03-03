大法官提名沒有行文在野黨慣例？　王鴻薇曝證據：阿扁可以清德不行

▲王鴻薇貼出扁政府時期新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者郭運興／台北報導

在野黨日前質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官人選，總統府則回應，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」。而國民黨立委王鴻薇今（3日）貼出民國92年的總統府新聞稿，她表示，扁政府時期的大法官審薦就是「主動」函請執政黨及在野黨推薦人選，新聞稿仍在網站上，賴清德竟然把阿扁消音了，是不滿、不爽老學長之前的循循善誘嗎？



王鴻薇表示，賴清德總統先前提出7名大法官人選，一意孤行送出不適任且具爭議的名單，連民進黨團都否決一人。而賴清德2月21日宣布重新展開大法官提名程序，卻是繼續無視民意、無視在野黨，未邀請在野黨提供推薦，甚至還說狡辯過去提名大法官，沒有行文給在野黨的慣例。

王鴻薇指出，但總統府的謊言馬上就被打臉，翻出92年總統府的新聞稿，當時同樣是民進黨執政、同樣是朝小野大，扁政府時期的大法官審薦小組召集人為呂秀蓮副總統，「主動」函請執政黨及在野各黨推薦人選。

王鴻薇質疑，阿扁時代總統府的新聞稿仍然在網站上，賴清德的總統府竟然把阿扁時代會議給消音了，是不滿、不爽老學長之前的循循善誘嗎？

最後，王鴻薇強調，陳水扁學長的話，賴清德始終不聽，陳前總統最近也喊話賴清德，「大罷免是世界少有」、「政治是高度妥協的藝術」，但賴清德仍繼續不願妥協、不願面對在野黨監督，製造社會對立。若要繼續提出一些具爭議、民意不接受的名單，國民黨同樣是嚴格把關。

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）