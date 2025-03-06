分數膨脹太嚴重！台大祭新制「A+占比上限15%」　8月起試辦

▲為避免學生分數膨脹，台大規定A+成績占比不得超過15%，8月起試辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大學生成績實施等第制造成分數膨脹現象。日前傳出教務處已研擬方案，預計「A+成績」學生占比不得超過15%，但若未滿30人課程則不受限制。台大今（6日）表示，希望控制分數膨脹後讓學習回歸本質，但方案仍要等待教務會議討論，若通過後預計114學年、今年8月起試辦，115學年正式實施。

台大從99學年開始實施「等第制（GPA）」，但卻造成分數膨脹現象，根據台大統計，實施13年來，「A+與A」占比從46%增加到58%，高於國外大學30%至35%，其中光A+占比就從20%提升到30%。

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為了讓分數具有鑑別度，以及強調學習內容與凸顯A+價值，台大在周二和學生舉行座談會上，提出研議草案，其中大學部課程「A+」占比不超過15%，但課程人數不滿30人則不受此限。

台大今天證實，周二舉辦學生座談會，向同學說明規劃中的成績調整方案，並聽取學生意見，作為擬定最終方案參考，希望控制分數膨脹後讓學習回歸本質，選課以專業需求為主要考量，學習評量也能反映實際成效。

台大表示，校方在座談會中提供資料顯示，英、美等國的高教也有分數膨脹問題，引起當地教育單位及新聞媒體的重視。以英國為例，大學聯盟（Universities UK）已在2019年著手處理分數膨脹問題，並在近年看到成效。



在周二座談會中，校方提出未來可能的修正方案及配套措施，聽取學生意見。台大指出，方案包括擬訂定的A+比例，但目前仍未定案。

即使訂定比例，也將提供例外彈性，例如少於30人班級不受此比例限制，某些僅以通過特定門檻為要求課程，則建議以通過/不通過方式評分等等。配套措施則包括提供各科成績 PR值供學生使用，或供系所招收研究生時參考。



台大強調，目前計劃在114學年試辦此方案，115學年正式施行，但仍得在教務會議上通過後才能試辦。