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台大畢業歌《上台大便》獲選　校方回應超佛系：尊重不干涉

▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大畢業歌由《上台大便》獲選，校方表示尊重。圖為台大畢業典禮 。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

台大畢業生聯誼會近日舉辦2025年畢業歌投票活動，其中匿名創作歌曲《上台大便》不僅成為最受關注作品，更從7首歌中票選脫穎而出，成為本屆畢業歌。台大今（6日）表示，這是畢聯會舉辦的活動，也是學生票選結果，不同世代有不同想法，台大充分尊重，也不會干涉。

台大畢聯會進行畢業歌投票，2月底截止，投票結果分為應屆畢業生Google表單投票（占75%）與YouTube影片觀看數（占25%）兩部分決定，總計有7首歌參與，最終由《上台大便》獲選。

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匿名創作歌曲《上台大便》在網路點閱率突破21萬，不僅歌名特別，歌詞也詼諧有趣，歌詞展現畢業生的現實焦慮，包括「不想被問每個月薪水，找不到工作上台大便。誰說上台大就會很有錢，我的帳戶從來沒破千」，以及許多畢業生不想踏入社會心聲，更因歌曲結尾最後一句話「這首歌如果上了，我就上台大便」，讓網友們紛紛留言力挺，「讓他上！」

不過，由於《上台大便》歌名與歌詞及結尾內容有些不文雅，部分民眾質疑台大學生怎麼會創作出這樣不入流歌曲，甚至還獲選為台大畢業歌。

台大學務長朱士維則表示，這是台大畢聯會辦的活動，也是學生票選結果，不同世代有不同的想法，台大充分尊重，謝謝外界關心。至於未來是否要呼籲或勸說不要出現類似不文雅的文字，朱士維強調，對學生進行言論篩選，不是台大風格，校方不會干涉。

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