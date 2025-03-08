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全台速食店婦女節優惠包！肯德基蛋撻買1送1、頂呱呱炸雞桶7折

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲全台速食店最新婦女節優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今（8）日為國際婦女節，《ETtoday新聞雲》整理全台11家速食店祭出的限定優惠，有肯德基蛋撻買1送1、頂呱呱炸雞桶下殺7折等，必勝客、達美樂則推比薩半價好康，小確幸一次看。

●必勝客
必勝客今（8）日、明（9）日限時2天祭出「外帶單點大披薩半價」優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿（售完為止）、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福 、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞​、法式海陸盛宴松露干貝鮮蝦起司及泰式檸檬椒麻豬。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱8塊雞腿桶下殺7折。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至3月10日祭出限時3天「8塊雞腿桶7折」優惠，期間凡購買8塊雞腿寵愛桶特價338元，現省142元，提醒南屯、漢口、德先、學士、台中麗寶、文心秀泰、新烏日、彰化站前、彰化孔門、左營環球及花蓮門市不參與此活動。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推2大歡慶婦女節優惠。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN全門市即日起至3月31日祭出「2大歡慶優惠」，包括「調味雞翅第2件半價」，期間凡內用、外帶消費滿399元，即可用125元半價加購調味雞翅1份，並有4口味任選包括蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉、韓式甘醬。

以及「炸物免費送」，凡在個人社群平台上傳「有bb.q CHICKEN logo之物品」照片，並HASHTAG「bb.q CHICKEN」、標記官方帳號至限時動態，經店員確認後，消費滿399元即可獲得88元炸物1份，並開放5款炸物包括炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕任選。以上優惠開放併用。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞推出一系列限時優惠。

●麥當勞
麥當勞APP即日起至3月9日祭出限時優惠券，包括「單點小杯玉米湯特價36元」、「買超值全餐送麥香魚」、「單點中薯特價40元」、「單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊特價55元」、「單點焦糖冰奶茶特價54元」、得來速限定「勁辣雞腿堡餐特價189元」、早餐限定「單點蕈菇嫩蛋焙果堡送薯餅」；提醒優惠券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

APP全球版「歡樂送優惠」至3月25日前則網羅「單點大薯買1送1」、「單點OREO冰炫風買1送1」、「單點薯餅買1送1」、「單點中杯可口可樂買1送1」，優惠券開放重複使用，但不適用於Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

另，麥當勞至3月25日前還有「蛇年開春優惠券」，一共網羅「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」共5大系列優惠，整張券狂省2995元。

▲▼肯德基蛋撻 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基蛋撻買1盒送1顆 。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基
肯德基即日起到3月17日祭出「蛋撻買1送1」優惠，期間只要購買原味蛋撻禮盒1盒再送1顆原味蛋撻，一次7顆蛋撻只要247元，換算下來每顆不到36元。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至3月19日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買青花椒綜合桶就送炸雞歡樂桶，特價399元，青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，炸雞歡樂桶則含有5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里推出大披薩、炸雞通通限時只要210元。

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至3月19日祭出「2大優惠」，期間凡外帶或內用「大披薩」或「5塊炸雞」通通只要210元，最低祭出54折優惠，且披薩開放口味任選；今（8）日加碼凡出生年份為1997年或民國86年，只要點購大披薩或5塊炸雞憑身份證件，即可用1元加購1.25L飲料1瓶，飲料有可樂、雪碧、蘋果蘇打、飛想茶（檸檬紅茶）及原萃日式綠茶任選。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂全系列披薩限時下殺半價。

●達美樂
達美樂祭出「全系列披薩下殺半價」優惠，可享「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」，以及「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等優惠，以上優惠中的火山披薩系列開放奶香、起司2口味任選；一般披薩包括16吋巨無霸披薩、大披薩、小披薩也下殺5折，最少有25種口味任選。

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「春季優惠券」，一共網羅6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

除外還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用以上優惠。

▲▼繼光香香雞「春季激省券」 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞至4月2日前祭出「春季激省券」 。

●繼光香香雞
繼光香香雞全門市即日起至4月2日祭出「春季激省券」，首推超人氣加價購優惠，只要消費滿百元即可用銅板價加購3款經典炸物，包括19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元中份香香炸雞，部分門市還有超值限定甜甜圈買1送1好康。

再收3款幸福下午茶95元起，包括墨魚甜不辣+甜心地瓜球、蒜脆杏鮑菇+炸滷米血、雞皮+美式脆薯；以及3款豪華獨享餐119元起、2款雙人分享餐209元起、1款3人分享餐309元。

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡網羅一系列超殺優惠。

●摩斯漢堡
摩斯即日起至3月14日祭出「3大經典組合百元有找」優惠，包括「經典漢堡組」優惠價89元，內含摩斯漢堡及大杯冰紅茶；「人氣早餐組」優惠價89元，內含經典元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡；「蒟蒻冰茶組」優惠價99元，開放任選2杯蒟蒻冰茶系列飲品。

至4月15日前加碼凡來店購買指定「綠活商品」還能獲得點數，集滿5點可享「大杯摩斯咖啡免費喝」或「摘鮮綠摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組半價」；集滿10點則可享「摘鮮綠摩斯炸蝦堡」、「摘鮮綠烤雞起司堡」、「超級大麥杏鮑菇珍珠堡」免費3選1，或「安心智慧農場生菜盒」1盒免費換。

MOS Order APP「安心取溫馨送」還有一系列優惠，網羅6款餐點組合可享買3送1，包括經典早餐「蕃茄吉士蛋堡+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡」買3送1特價360元、雙人早餐「培根雞蛋堡／蕃茄吉士蛋堡／火腿歐姆蛋堡3選2+方塊薯餅+大杯摩斯咖啡2杯」買3送1特價630元，各限量2000組。

午晚餐推「和風蔬活牛肉堡+雞塊地瓜組+大杯冰紅茶」及「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+方塊薯餅+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」可享買3送1優惠價皆為615元、「雞塊地瓜組+抹茶紅豆米派+大杯冰紅茶」買3送1優惠價450元，以上各限量1000組；還有「焦糖布丁+紅茶」買3送1優惠價300元，限量500組、必搶特惠組「大杯冰紅茶」買3送2優惠價120元，限量10000組。

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