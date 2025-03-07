南投縣警察單位歡慶婦女節　贈鮮花、巧克力、蛋糕讚揚女力

▲南投縣政府警察局歡慶婦女節。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天是一年一度的國際婦女節，南投縣警察局、草屯和竹山分局提前於今日準備禮品慶祝，並祝福每位女性同仁；縣警局指出，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，多數女性同仁還要兼顧家庭，並在各方面都有優良表現，是女力崛起的最佳證明，也是社會穩定的磐石。

縣警局長謝宗宏今天一一位女性同仁致贈鮮花及警友會理事長簡崇吉提供之巧克力，草屯分局長劉千祥及警友會草屯辦事處主任洪國熙也親身前往分局各單位及派出所致贈女性同仁玫瑰花及小蛋糕，竹山分局長許軒鳴則與警友辦事處主任劉錦雯特別準備禮券，提前將這份心意送給分局女性同仁。

▲竹山分局歡慶婦女節。

謝宗宏表示，感謝女性同仁在工作上良好的表現及照顧家庭的辛勞，期許他們與獲贈的鮮花和巧克力一樣，持續散發芬芳美好及活力，珍惜生活每個美好甜蜜的瞬間，並祝福婦女節快樂，永遠健康、美麗。

▲草屯分局歡慶婦女節。

劉千祥指出，草屯分局目前警職與職員當中有40名女性同仁，平時努力工作，為分局付出不遺餘力，其中有24名在外勤單位任職，不僅需要擔服輪值勤務，多數還要兼顧家庭，十分辛勞；他和許軒鳴都分別向所屬分局平日認真努力兼顧工作及家庭的女性同仁們致上敬意，提醒同仁在忙碌之餘，也要注意身體健康。