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婦女節喊出「麵包和玫瑰」 創世維護照顧者人權

▲創世基金會接手照顧植物人，幫助照顧者生活回歸正軌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲創世基金會接手照顧植物人，幫助照顧者生活回歸正軌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年台灣進入超高齡社會，照顧議題備受政府與大眾關注，創世因應需求發起「永續總動員」，秉持「維護人道 尊重生命」精神，爭取與維護弱勢人權。根據服務統計發現植物人照顧者以女性為主，佔比高達65%，往往因24小時不間斷地照顧，造成生活品質受限、無法工作或改以兼職方式維持經濟收入，長久下來導致家庭與經濟走向潰堤，女性照顧者成為長照犧牲者。

藉由「國際婦女節」提倡性別平權，如過去美國婦女工會喊出「麵包和玫瑰」的口號；麵包象徵經濟上的保障，玫瑰象徵有尊嚴的生活品質。創世基金會接手照顧植物人，幫助照顧者生活回歸正軌，不僅守護植物人的健康，也讓女性照顧者得以重回職場、提升生活品質。

今年58歲的小安，12年前因車禍成植物人狀態，照顧費用全由姐姐支應，並與外籍看護輪流照顧小安，後因外籍看護返家才將小安轉送養護中心。唯每月龐大的照護費用，讓姐姐不堪負荷，遂於108年申請入住創世台東院，由創世接手小安的照護工作，除紓解姐姐經濟及照顧的雙重壓力，也更能專注於工作讓生活回歸正軌。近年姐姐退休，常常會來探視小安，跟她說說話。

創世基金會成立近40年，全台共有17所安養院，歷年安養2,891位植物人，免費到宅服務15,044位植物人及重度臥床老人，減輕近18,000多個家庭的負擔；目前正籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院，落實在地照護百年大業，讓每一份愛都能落地生根，為生命帶來力量與希望。

創世基金會懇請支持建院築夢瓦，600元為植物人家庭築一個安養心願，或支持一路有您1650幫助1位植物人1日安養經費。盼企業民眾齊動員，維護弱勢人權，促社會永續共好，詳情見創世基金會https://reurl.cc/Eg3Ljk ，或愛心專線：089-220848。郵政劃撥：50173235，戶名︰創世基金會，備註︰永續家園

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