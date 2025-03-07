從抗揚塵到防流感！　雲林縣府持續自費採購醫療口罩

▲雲林縣府招標採購之口罩，將分兩階段發放。全縣各公私立國中小、含縣立高中、幼兒園校內學童及教職員每人共計2包20片裝醫療用口罩。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自費採購醫療用口罩，今年已完成採購程序，待口罩到貨陸續發放至國、中小學及幼兒園學生及教職員。縣長張麗善表示，學生上課群聚情況難以避免，每個人都必須養成勤洗手、戴口罩、生病在家休息等衛生習慣及健康管理觀念，維護健康校園。

雲林縣長張麗善指出，過去濁水溪揚塵嚴重，加上新冠疫情等傳染病肆虐，縣府自2018年開始實施「抗揚塵 罩健康」計畫，自籌經費採購醫療用口罩，發放給全縣各國中小學及幼兒園，守護孩子健康。儘管濁水溪揚塵在縣府、中央協力治理下已展現成效，空氣品質不良日大幅降低；新冠疫情也已改善，但守護孩子健康不中斷，這項保護孩童健康政策繼續實施。

▲雲林縣府招標採購之口罩，將分兩階段發放。全縣各公私立國中小、含縣立高中、幼兒園校內學童及教職員每人共計2包20片裝醫療用口罩。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府採購醫療用口罩可以隔絕揚塵入侵呼吸系統，對於包括流感、諾羅及病毒性腸胃炎等，也有防護功效。除了口罩發放外，各學校也都安排衛教課程，教導學生正確戴口罩、洗手及減少接觸傳染等健康管理觀念，保護孩子健康，也請學生將這些觀念帶回家中傳授給長輩。

教育處長邱孝文表示，縣府招標採購之口罩，將分兩階段發放。全縣各公私立國中小、含縣立高中、幼兒園校內學童及教職員每人共計2包醫療用口罩，每包數量內含20片，守護學生的健康。並指出，目前流感仍在盛行期，學校師生與家長都必須提高警覺，配合政策佩戴口罩，孩子身體不適或發燒，應盡量減少群聚傳染機會，確保孩子健康。