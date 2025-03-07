切內線失控釀禍！白車滑行50公尺2度撞安全島　27歲男雙腿全斷

記者白珈陽／雲林報導

雲林縣虎尾鎮今天（7日）上午發生一起自撞事故，1輛白色轎車行經台1線235公里處，疑因車速過快、超車，導致自撞安全島，隨後車輛失控滑行50公尺又再次撞上安全島，導致車頭毀損嚴重，張姓駕駛有頭部撕裂、雙腿骨折情形，幸未有生命危險。詳細肇事原因，由交通大隊分析鑑定。

▲虎尾鎮自撞事故，白車疑超速、超車，不慎自撞安全島。（圖／民眾提供）



1名中年男子指出，他是目擊民眾，他表示，當時張男與他都是往南方向行駛，途中張要超車駛往內車道，且車速很快，切到內線時張突然撞上安全島，然後車輛翻來覆去，最後又撞上另外一個分隔島。

▲目擊者說張男超他車，車速很快，隨後自撞安全島。（圖／民眾提供）



附近監視器顯示，張男車速頗快，在其中一處監視器畫面中停留時間短，幾乎是呼嘯而過；另一處監視器則顯示，1名民眾似乎遠遠聽見車輛行駛的聲音不對勁，朝車輛方向望去，不久後就看到白車撞上安全島。

▲另名民眾也看到白車自撞。（圖／民眾提供）



警方調查，張姓男子（27歲）今天上午8時許，開車由台1線北往南行駛，於大將工業區入口、台1線235公里處，自撞安全島後失控，滑行50公尺再次撞擊另一處安全島。

據查，該路段限速為70公里，目前警方還未對張進行酒測，是否超速、涉及酒駕，詳細肇事原因有待車禍鑑定。