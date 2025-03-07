政府扶持地方共築幼兒教育未來　林內國小附設幼兒園啟用

▲新建的林內國小附設幼兒園設施完善，包含多功能教室、遊戲區、戶外活動空間，以及符合幼兒發展需求的學習設備。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

林內國小附設幼兒園坐落於林內國小正對面，今（7）日舉辦落成啟用典禮，將提供民眾更平價、優質的教保服務。縣長張麗善表示，林內國小附設幼兒園係利用原老舊宿舍地點進行新建，總經費5696萬元，由國教署補助5037萬元，縣府自籌659萬元，2024年9月完工，歷時1年10個月。



縣長張麗善表示，林內鄉原本僅有林內鄉立幼兒園一所公立幼兒園，為了滿足家長對於平價、優質公共化教保服務的期待，成立林內國小附設幼兒園，包含多功能教室、遊戲區、戶外活動空間，以及符合幼兒發展需求的學習設備，並融入友善無障礙設計，確保所有幼兒都能享有平等的學習權利。

▲新林內國小附設幼兒園設計符合綠建築標準，強調自然採光與通風，為孩子們打造健康、永續的學習環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育部主任秘書張永傑表示，在少子化趨勢下，中央與地方一起攜手持續努力增設托育機構，以降低家長育兒的經濟負擔，期望這幼兒園的落成啟用可以嘉惠更多的家庭，也能讓更多年輕朋友勇敢結婚，願意生小孩，而且可以安心的養兒育女。教育處長邱孝文表示，林內國小附設幼兒園新園舍的落成也展現政府對幼兒教育的長期承諾。

林內國小附設幼兒園已自今年 2/1開始招生，目前已招收有幼幼班11位及混齡班3位小朋友，而依法訂該園可招收幼幼班1 班、混齡班2 班，上限64 人。林內國小校長陳錫欽表示，林內國小附設幼兒園新園舍的啟用，不僅提升教學品質，學校也將秉持「孩子為本、快樂學習」的教育理念，讓幼兒在愛與關懷的環境中健康成長。

▲縣長張麗善、教育部主秘張永傑、教育處長邱孝文、縣議員張維崢、林內鄉長劉姿言、林內國小校長陳錫欽與多位地方人士共同揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

