斥資4億！縣道154乙線斗六莿桐交通網正式通車

▲「縣道154乙線竣工通車」典禮，由雲林縣長張麗善主持，期盼藉154乙線道路改善拓寬，增加用路人安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣道154乙線（0k+550-3k+100）道路拓寬工程歷時兩年多、斥資逾4億，終於今年2月底正式竣工。今（5）辦理「縣道154乙線竣工通車」典禮，由雲林縣長張麗善主持，期盼藉154乙線道路改善拓寬，除串聯斗六市、莿桐鄉，未來更可連結至西螺鎮，讓莿桐鄉交通路網更加綿密完整，增加用路人安全。

縣道154乙線為斗六市往來莿桐鄉及古坑鄉之重要道路，第一期斗六市及工業區部分早於104年12月即完工，第二期0K+550-3K+100段，於今（114）年2月26日竣工。今日竣工通車，由斗六至莿桐三聖宮口，全線皆達雙向兩車道及兩機車道，除可有效提升交通便利性外，期待完善的交通系統可以帶動地方整體發展。

▲縣道154乙線起於雲林縣莿桐鄉，連結斗六市，南至古坑鄉，為貫穿雲林縣東西向的重要道路，為健全交通路網，提升用路品質，縣府辦理拓寬。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長表示，縣道154乙線起於雲林縣莿桐鄉，連結斗六市，南至古坑鄉，為貫穿雲林縣東西向的重要道路，為健全交通路網，提升用路品質，縣府辦理拓寬，此次辦理第二期，為往莿桐0K+500~3K+100路段，原路寬僅11-13公尺，且只有雙向2個車道，地方長期建議拓寬，為健全斗六莿桐方向之交通路網，工程延伸第一期拓寬至全寬18公尺，全長2.55公里，亦配置雙向2車道2機車道。



雲林縣交通工務局長汪令堯簡報說明，154乙線（0k+550-3k+100）道路拓寬工程，由交通部公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，工程總經費4億571萬元整，其中中央補助3億434萬9千元整，縣府自籌新台幣1億136萬；由雲林縣交通工務局主政辦理於2022年9月26日開工，於今年2月26日呈報竣工，整體工期885日。



汪令堯指出，縣道154乙線（0k+550-3k+100）在施工期間，路線內4座橋梁須配合改建，也遭遇施設便道不易，改採替代路線通行等困難，特別感謝地方配合讓工程可以順利執行，在施工期間造成不便，誠摯感謝地方鄉親體諒。相信154乙線完工後，不論在景觀上，或是道路通暢上，都將大幅提升鄉親行的安全。

▲縣道154乙線起於雲林縣莿桐鄉，連結斗六市，南至古坑鄉，為貫穿雲林縣東西向的重要道路，為健全交通路網，提升用路品質，縣府辦理拓寬。（圖／記者游瓊華翻攝）

