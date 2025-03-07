川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

▲川普稱美國與俄羅斯擁有的核武最多，中國大陸將在未來4至5年內擁有同樣數量的核武器。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

當今全球超級大國緊張局勢正在加劇，美國、俄羅斯、中國大陸都在努力實現核能力現代化及擴張。不過就在6日，美國總統川普表示，他支持大國無核化，「如果大家都能放棄核武器，那就太棒了」。

Newsweek報導，川普稱美國與俄羅斯擁有的核武最多，中國大陸將在未來4至5年內擁有同樣數量的核武器，「如果我們都能無核化那就好了，因為核武的威力太驚人」。

這並非川普第一次談及此事，就在今年2月，他在白宮批評美國投入數千億美元資金重建核威懾力量的做法，也稱希望取得美國對手削減相關開支的承諾。川普說，「我們沒有理由製造全新的核武器，我們已經擁有這麼多了，可以摧毀世界50次、100次」。

川普上述言論與削減美國國防開支並把資金轉向國內優先事項的廣泛戰略一致。川普提議與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平啟動核武限制談判，目標是大幅削減軍事預算。

報導指出，美國與俄羅斯自冷戰以來就一直擁有大量武器儲備，儘管川普希望重啟無核化的努力，但部分專家對於這類協議的可行性抱持懷疑態度。非營利組織「原子科學家公報」指出，美國每年在核現代化項目上花費750億美元，預計未來30年總支出將達1.7兆美元。