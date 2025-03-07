　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普稱美國與俄羅斯擁有的核武最多，中國大陸將在未來4至5年內擁有同樣數量的核武器。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

當今全球超級大國緊張局勢正在加劇，美國、俄羅斯、中國大陸都在努力實現核能力現代化及擴張。不過就在6日，美國總統川普表示，他支持大國無核化，「如果大家都能放棄核武器，那就太棒了」。

Newsweek報導，川普稱美國與俄羅斯擁有的核武最多，中國大陸將在未來4至5年內擁有同樣數量的核武器，「如果我們都能無核化那就好了，因為核武的威力太驚人」。

這並非川普第一次談及此事，就在今年2月，他在白宮批評美國投入數千億美元資金重建核威懾力量的做法，也稱希望取得美國對手削減相關開支的承諾。川普說，「我們沒有理由製造全新的核武器，我們已經擁有這麼多了，可以摧毀世界50次、100次」。

川普上述言論與削減美國國防開支並把資金轉向國內優先事項的廣泛戰略一致。川普提議與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平啟動核武限制談判，目標是大幅削減軍事預算。

報導指出，美國與俄羅斯自冷戰以來就一直擁有大量武器儲備，儘管川普希望重啟無核化的努力，但部分專家對於這類協議的可行性抱持懷疑態度。非營利組織「原子科學家公報」指出，美國每年在核現代化項目上花費750億美元，預計未來30年總支出將達1.7兆美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
553 3 8762 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／高雄「暗黑球棒隊」10幾人包圍　爆砸賓士C43
照顧植物人夫22年！　她終赴澳洲遊學圓夢
周玉蔻嗆「告你個頭啦！」　王世堅冷回：我不想回那種渣渣
台灣女在日本機場遭「捏奶頭」！　27歲男安檢員被逮
侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文
快訊／陳佩琪現身北所！　替柯文哲申請外出奔喪「盡最後孝道」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！　穿丁字褲狂晃豐臀

巴黎北站發現二戰未爆彈！鐵路交通中斷　歐洲之星停駛

陌生來電以為詐騙拒接　男好奇反查號碼「錯過亞馬遜工作」崩潰

台灣女在日本機場遭「捏奶頭」！　27歲男安檢員被逮

川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

男想搶超商慘了　女客人「空手道黑帶」把他打出店外

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

客機起飛「機翼突噴出火」緊急改降！　驚險畫面曝光

快訊／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」　交保候審

高雄男被泰妹「桃色詐騙」900萬！慘人財兩空　親自飛泰國報案

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

【泰格與雪兒】前任的界線

典典寶寶說劉亮佐是美人魚XDD

#竹聯幫主 #黃少岑 火化！白衣女禮生站整排　家屬親友齊聚送最後一程

吳宗憲護女再提Sandy遭造謠　她平靜回應：小孩難哄比較委屈

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！　穿丁字褲狂晃豐臀

巴黎北站發現二戰未爆彈！鐵路交通中斷　歐洲之星停駛

陌生來電以為詐騙拒接　男好奇反查號碼「錯過亞馬遜工作」崩潰

台灣女在日本機場遭「捏奶頭」！　27歲男安檢員被逮

川普點名中國俄羅斯　「大家都無核化就太好了」

男想搶超商慘了　女客人「空手道黑帶」把他打出店外

川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

客機起飛「機翼突噴出火」緊急改降！　驚險畫面曝光

快訊／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」　交保候審

高雄男被泰妹「桃色詐騙」900萬！慘人財兩空　親自飛泰國報案

建商少年董A出事了！開保時捷「1小時撞2次」　6車慘變保齡球

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑：買菜10分鐘變1小時

快訊／16:09花蓮近海規模3.7地震　最大震度2級

桃機碳排年減1.72萬公噸　今年拚碳認證等級四肯定

Manus存在「套殼」爭議　專家：技術門檻沒那麼高

婦工作意外中指受傷「戒指卡住變形」　求助消防終脫困

陸外長稱台灣「中國台灣省」　陸委會：意圖矮化中華民國主權地位

美女警「嗨跳鋼管舞」影片流出！　穿丁字褲狂晃豐臀

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

理財周刊／加密貨幣最牛主力

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

國際熱門新聞

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

女乘客美到「被機師告白」！

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」

她「機艙內脫光光」裸！整片肉色畫面曝

孕婦遭撞飛慘死「嬰兒被排出體外」

4女5男淪殘屍　疑惹錯人「遭斷手肢解」

涉迷姦60女　中國留學生官二代背景曝

首款摺疊iPhone規格曝光　售價至少6.5萬

歐盟26國力挺烏克蘭　僅匈牙利未簽聲明

梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被罵爆

南韓戰機「誤擊民宅」爆炸畫面曝光

馬克宏放話核威懾護歐盟！俄嗆：當代希特勒

更多熱門

相關新聞

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電加碼投資美國　《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電宣布加碼在美國投資1000億美元，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）在《金融時報》撰文點評，認為這筆投資若能幫助台積電避開美國總統川普的關稅威脅，將是值得的。

川普又出手？擬對中國船隻收費

川普又出手？擬對中國船隻收費

賴清德喊政府未受到美國壓力！　作家嘆欲蓋彌彰：終究裝也裝不了

賴清德喊政府未受到美國壓力！　作家嘆欲蓋彌彰：終究裝也裝不了

川普批北約成員國：不付錢就不協防！

川普批北約成員國：不付錢就不協防！

美國、烏克蘭官員下周會面　再談停火協議

美國、烏克蘭官員下周會面　再談停火協議

關鍵字：

川普無核化核武美中俄北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台大學者示警「台積電跌破500」：魏哲家必須下台道歉

巴西克德國搶下門票　明年經典賽參賽隊伍出爐

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」

女乘客美到「被機師告白」！

王大陸被爆「靠爸」使喚人買便當

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

一票人退坑Threads！過來人揭主因：整個歪掉

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

即／侵害「女人大律師」著作權　陳沂被起訴

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」

前資生堂千金生5胎妊娠紋挨轟噁心」　宣布動手術

比特犬開窗咬人　騎士等紅燈遭殃

餐飲男做一半偷拔套衝刺完了！

更多

最夯影音

更多

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面