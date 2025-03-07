美國、烏克蘭官員下周會面！再談停火協議　澤倫斯基：最關心和平

▲美國和烏克蘭的官員將於下星期在沙烏地阿拉伯舉行峰會。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的中東特使魏科夫6日透露，將於下星期在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員舉行峰會，討論烏俄戰爭停火協議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也證實這項消息，並指出，烏克蘭最關心的就是和平。

綜合外媒報導，魏科夫（Steve Witkoff）透露，美國計畫下週在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員舉行峰會，「我想這個會議的目的是為和平協議制定框架，並達成初步的停火協議。」

川普6日也表示，他計劃訪問沙烏地阿拉伯，但屬於商務行程，「我說，若你們（沙烏地）向美國公司投資1兆美元，在4年內（分期）投資，我就去拜訪。他們已經同意這樣做了，所以我將要去那兒。」

澤倫斯基也證實，官員將在下周與美方會面，而和平是烏克蘭最關心的事情，「我計劃訪問沙烏地阿拉伯，與沙烏地阿拉伯的王儲見面，之後，我的團隊將留在沙烏地阿拉伯，與美方夥伴合作。烏克蘭最關心的是和平。」

澤倫斯基說，「正如我們告訴川普總統的一樣，烏克蘭正在並將繼續以建設性方式為快速而可靠的和平努力。」