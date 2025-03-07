川普又出手？擬對中國船隻收費　盟友必須跟進「否則面臨報復」

▲中國遠洋公司的貨輪，抵達美國喬治亞州的薩凡納港（Port of Savannah）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》審視的一份白宮文件顯示，川普正在起草一項行政命令，計畫向所有「與中國有關船隻」徵收停靠港口的費用，並且呼籲盟友採取類似措施，否則將會面臨報復。

該報引述行政命令內容指出，「不論在哪裡製造，或者懸掛哪國旗幟，若船隻所屬船隊，包括在中華人民共和國製造或註冊的船隻」，進入美國港口時，都要收取費用。其他措施也包括成立「海事安全信託基金」（ Maritime Security Trust Fund），作為專門的資金來源，透過稅收抵免、補助與貸款，替造船業創造獎勵措施。

《路透社》指出，川普4日在國會演說時，就宣布了這項計畫，旨在復甦國內造船業，削弱中國在全球市值1500億美元的遠洋航運產業的主導地位。

川普這項倡議，罕見獲得拜登國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的讚賞。蘇利文指出，中國數十年來的不公平貿易做法，對於美國商業與軍事造船業，造成了負面影響，「美國造船業，對於保護我們的國家與經濟安全而言，至關重要。現在該是時候採取行動，以解決中國政策的影響，補足美國的海上能力與力量。」