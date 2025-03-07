高雄男被泰妹「桃色詐騙」900萬！慘人財兩空　親自飛泰國報案

▲高雄一名男子遭泰國籍女子桃色詐騙約900萬台幣。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

高雄一名男子指控一名泰國女子「戀愛詐騙」，稱對方以婚姻為由騙走他的感情與金錢，導致他損失近930萬泰銖（約新台幣900萬元），因此偕同翻譯與律師，親自飛往泰國報案。

根據《泰國日報》報導，來自高雄的34歲謝男（音譯）6日上午在翻譯及律師陪同下，前往泰國黎府帕考警察局報案，指控25歲的泰籍女子Kwanthida詐騙。

他表示，自己在台灣認識了當時在台灣從事服務業的Kwanthida，然而雙方交往後，對方以結婚為由不斷向他借錢。女方表示，因為要結婚所以想把老家的房子變賣，但是按照現況只能賣100萬至200萬泰銖（約新台幣97萬至195萬元），但是只要好好翻修，房子就可以賣到800萬至900萬泰銖（約新台幣780萬至877萬元）。

隨後，Kwanthida返回泰國，兩人也持續保持聯繫，謝男最終決定他賣掉自己在台灣的房產，前後匯款52次給「女友」，讓其翻修老家，每次金額約在10萬至50萬泰銖（約新台幣9.7萬至48萬元）不等，總金額達930萬泰銖（約新台幣900萬元）。

謝男說，後來女方聲稱自己把2000萬泰銖（約新台幣1950萬元）的現金放在銀行保險箱，但因無法支付提領費用所以無法取出，再次要求他匯款，謝男才終於發現自己被騙，甚至一度萌生輕生念頭，所幸家人及時勸阻，最後才決定親自飛往泰國報案。

《泰國日報》事後聯絡上Kwanthida，她表示，自己不在泰國，同時也坦承詐騙，但所有錢都已經花在生活娛樂上，無法償還，甚至透露當初發給受害者的2000萬泰銖現金（約新台幣1950萬元）存在保險箱的照片，也是從其他地方找來的假圖。

《泰國日報》隨後前往Kwanthida的家，而她的母親及哥哥仍住在屋內，對於女兒詐騙一事毫不知情，並稱女兒從未告知工作內容，只知道房子是由女兒提供資金建造。

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