女愛上敘利亞將軍被騙20萬　她想嫁總裁淪車手...下場更慘

記者陳崑福／屏東報導
40多歲婦人則因為網戀「敘利亞將軍」，想成為將軍夫人，為幫對方買機票來台灣結婚，把錢交給「總裁夫人」，被騙20萬，結果幫忙收款的78歲「總裁夫人」，也是在網路上認識自稱「總裁」的男子，想成為總裁夫人，誤信幫對方收款，對方就到台灣與她結婚，淪為車手。
▲東港警分局逮獲78歲女車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）
東港地區1名40多歲的女子，在社群網站以「單純交友為前提」粉絲專頁，認識自稱是敘利亞將軍的網友，經過一陣噓寒問暖，對方聲稱要來台灣和她結婚，以要向聯合國繳交保證金等名目，要求她將20萬元款項交予收款專員，事後這位總裁夫人就會將款項購買虛擬貨幣後轉出。
隨後對方繼續以話術行騙，以要買機票到台灣與她結婚，要求再她再交付90萬元現金；這位「將軍夫人」趕緊求助東港警分局詢問「我怎麼替先生辦理入境手續」，員警一聽，事有蹊蹺，詢問原因，才知道她遇到「敘利亞將軍」騙局。「將軍夫人」夢碎的她與警方合作，誘騙對方車手出面取款，並順利逮獲想成為「總裁夫人」的78歲車手。 據悉，這位車手婦人稱「總裁」先生表示國外事情處理完後，就會飛來台灣與她結婚，因此她是完全免費替他收錢，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。 東港分局長高志正表示，詐騙集團利用假身分虛構異性角色活動在網路上隨機認識民眾，透過每日噓寒問暖，建立感情連結，再以諸多理由要求匯款或交款及購買點數，甚至是被利用成為取款車手，除遭受損失外也讓自己身陷官司泥淖；提醒大家投資請循合法管道(銀行或券商)，才有保障、只要聽到穩賺不賠、到府收款，絕對是詐騙，有任何詐騙疑慮，請立即撥打165專線諮詢。而車手有高齡化趨勢，籲請民眾多注意家中長輩，避免被騙。
隨後對方繼續以話術行騙，以要買機票到台灣與她結婚，要求再她再交付90萬元現金；這位「將軍夫人」趕緊求助東港警分局詢問「我怎麼替先生辦理入境手續」，員警一聽，事有蹊蹺，詢問原因，才知道她遇到「敘利亞將軍」騙局。「將軍夫人」夢碎的她與警方合作，誘騙對方車手出面取款，並順利逮獲想成為「總裁夫人」的78歲車手。
據悉，這位車手婦人稱「總裁」先生表示國外事情處理完後，就會飛來台灣與她結婚，因此她是完全免費替他收錢，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。
東港分局長高志正表示，詐騙集團利用假身分虛構異性角色活動在網路上隨機認識民眾，透過每日噓寒問暖，建立感情連結，再以諸多理由要求匯款或交款及購買點數，甚至是被利用成為取款車手，除遭受損失外也讓自己身陷官司泥淖；提醒大家投資請循合法管道(銀行或券商)，才有保障、只要聽到穩賺不賠、到府收款，絕對是詐騙，有任何詐騙疑慮，請立即撥打165專線諮詢。而車手有高齡化趨勢，籲請民眾多注意家中長輩，避免被騙。
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