女愛上敘利亞將軍被騙20萬　她想嫁總裁淪車手...下場更慘

記者陳崑福／屏東報導

40多歲婦人則因為網戀「敘利亞將軍」，想成為將軍夫人，為幫對方買機票來台灣結婚，把錢交給「總裁夫人」，被騙20萬，結果幫忙收款的78歲「總裁夫人」，也是在網路上認識自稱「總裁」的男子，想成為總裁夫人，誤信幫對方收款，對方就到台灣與她結婚，淪為車手。

▲東港警分局逮獲78歲女車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港地區1名40多歲的女子，在社群網站以「單純交友為前提」粉絲專頁，認識自稱是敘利亞將軍的網友，經過一陣噓寒問暖，對方聲稱要來台灣和她結婚，以要向聯合國繳交保證金等名目，要求她將20萬元款項交予收款專員，事後這位總裁夫人就會將款項購買虛擬貨幣後轉出。