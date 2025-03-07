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騙嬰靈纏身！神棍自稱「廣澤尊王」乩身　直播妹遭詐17萬8怒提告

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲男子稱直播妹有嬰靈纏身，收了17萬8，直播妹驚覺受騙提告。（示意圖／123RF）

記者劉人豪／台南報導

嘉義一名男子認識直播妹，騙她嬰靈纏身所以身體出現不適，可以幫忙超渡嬰靈，收了她17萬8千元，事後直播妹驚覺受騙提告，嘉義地院一審依詐欺取財罪判有期徒刑5月，男子與直播妹和解後，台南高分院改判緩刑3年。

根據判決，陳姓男子是直播妹的聽眾，雙方進而經由通訊軟體接觸、認識。陳男與直播妹聊天過程中，得知直播妹時因腰酸背痛感到身體不適，認有機可乘，自2022年9月3日，致電直播妹後稱她因墮胎而有嬰靈纏身，導致身體出現不適，可於收取費用後協助籌辦法事超渡嬰靈，消災解厄，直播妹陸續匯款17萬8千元，直播妹經由家人提醒恐遭詐騙，且陳男始終無法提出金錢用於何處之相關證明，始驚覺受騙。

直播妹指出，她本身信奉基督教，對於超渡嬰靈、祭改等宗教儀式都是在網路上看到的，半知半解，陳男自稱是廣澤尊王的乩身，會有很多神明降駕，例如廣澤尊王、玉皇四殿下等，「他說我上輩子是九天玄女，因為我不懂只能相信」。陳男說有購買器具或辦理法事，都只是口頭上講而已，沒有提過他表哥或是姑丈也有在做宮廟的事情，發現轉帳17萬8000元滿多的，但身體沒什麼改善，也沒看到陳男到底做了什麼事，所以覺得遭詐騙。

陳男辯稱金錢都是直播妹基於信任他而心甘情願給付的，金錢全都是用來辦理超渡嬰靈的法事，1個嬰靈的處理程序要價6萬5000元，總共在宮廟內辦了5次超渡嬰靈的法會，

嘉義地院審酌，陳男不思循正途獲取財物，利用女子對於傳統民間宗教信仰不甚瞭解及希冀改善身體不適之心理狀態，假藉神明之姿誆稱需辦理法事祭改解厄以包裝不法行為，使女子誤信為真而交付財物，受有財產上損失， 依詐欺取財罪處有期徒刑5月

陳男上訴，指出已達成調解，並已依調解成立內容給付第1、2期款項各2萬元，共計4萬元，且陸續支付部分賠償款，台南高分院改判緩刑3年。

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