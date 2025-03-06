快訊／才剛要升官…北市刑大警官洩個資給王大陸友　20萬元交保

▲北市刑大2線3星偵查隊長劉居榮。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、鄒鎮宇／新北報導

北市刑大2線3星偵查隊長劉居榮，透過游翔閔介紹受理藝人王大陸被詐騙的案件，期間「誤傳」Uber運將的個資給游翔閔，事後主動向北市刑大大隊長坦承疏失並進行調查，涉嫌洩密罪移送新北地檢署複訊。檢方複訊後，諭知劉居榮交保20萬元。

檢察官表示，被告劉居榮涉嫌刑法第132條洩密、刑法第213條公文書登載不實及違反個人資料保護第41條等罪嫌，諭知交保20萬元。

▲檢方複訊後，諭知劉居榮交保20萬元。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依傷害罪送辦，新北院5日裁定涉案的游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身份後，5日上午兵分多路，順利在桃園、台中逮到24歲林姓男子、彭姓男子、及李姓男子，並發現3人是四海幫海英堂堂主「小阿俊」的小弟。

不過，即將於明日正式接任的刑大偵查隊長劉居榮，日前從新聞上看到游翔閔被收押禁見，聯想到游之前有帶王大陸來報案，王大陸並稱被詐騙360萬，檢視自己手機赫然發現，竟將詐騙嫌犯的個資轉傳給游，立刻主動報告北市刑大大隊長盧俊宏。

盧俊宏獲悉後，主動上報警政署政風室，6日在新北地檢署指揮下，由北市刑大、警政署政風室前往劉的辦公室搜索，並將劉以及2名證人帶回政風室訊問，兩名員警也由證人轉為被告。

據悉，劉居榮一路從國道警升至北市刑大副隊長，近期因破獲黑幫毒品集團，被拔擢為偵查隊長，本預計7日到任，沒想到突然被捲入王大陸的案件中目前已被調離原職，面臨調查與拔官處分。