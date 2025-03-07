「高薪、免經驗、免旅費」　外交部：海外求職詐騙常見手段

▲外交部說明，防範海外求職詐騙之措施。點圖放大。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

近年海外求職詐騙盛傳，甚至誤入人口販運的困境，對此，外交部昨（6日）指出，包括「高薪、免經驗、免旅費」等說詞，皆為常見的詐騙手段，外交部強調，民眾除了索取3月份推出的「防詐宣導小卡」，也可考慮下載「旅外安全指南」APP，以便在國外即時收到旅遊安全或防詐的警語。

外交部提到，近來不法集團以高薪詐騙國人赴海外從事不法工作，受害人甚至被控制行動、遭人口販運，然而，外交部為防範國人落入海外求職工作陷阱，加強國人自保意識，已著手多項措施作為應變。

「自3月起於領事事務局及中部、雲嘉南、南部、東部辦事處與領務局桃園機場辦事處領務大廳及櫃檯放置『防詐宣導小卡』，供申辦護照民眾隨時取閱，歡迎民眾踴躍索取及分享給親朋好友。」

此外，外交部指出，領務局也將透過官方LINE帳號（@boca.tw）不定期推播海外求職詐騙宣導圖卡，供民眾下載及轉發分享，同時，針對完成「出國登錄」的國人，將發送防詐提醒訊息。

外交部進一步說明，也相當鼓勵民眾下載外交部的「旅外安全指南」APP並開啟定位推播功能，以便在國外時能即時收到當地重要旅外安全資訊與防詐警語。

外交部呼籲，國人切莫輕信陌生人甚至友人以高額薪資、免經驗、免費旅遊等理由，邀請赴海外工作、帶貨或從事直播，以免遭受詐騙或陷入人口販運困境。

最後，外交部強調，國人在海外如遭遇急難狀況需要協助，請撥打外館24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，如欲瞭解更多防制海外詐騙相關資訊，請參考「外交部海外求職陷阱宣導專區」。