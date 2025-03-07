科技妹「被說像河智苑」卻脫不了單！焦慮求解：交友圈好受限

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名27歲科技業女網友無奈表示，平時工作壓力大、工時長，眼看周圍朋友都穩定交往，甚至步入婚姻，使她突然有了危機意識，就怕嫁不出去；不過，她也透露，曾被人說很像南韓女星河智苑，本身也有健身習慣，但礙於交友圈受限，只好發文求問「不想談辦公室戀情，還能怎麼認識人？」

女網友在Dcard發文感嘆，之前過節時，發現很多同事都請假，下班後她拖著疲憊的身軀回到家，又看見IG上充滿閃光文，頓時萌生求偶焦慮。

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原PO進一步提到，她身高168公分、體重53公斤，有健身習慣，外表曾被說過很像河智苑，「因為在工時偏長、工作壓力大，且需要長時間看電腦、開會、寫報告的單位，上班幾乎都素顏，只擦防曬，其實蠻享受賺錢，也享受自己的生活，但還是想要有可以分享生活的另一半，節日有人一起過，真的很擔心會一直單身、嫁不出去。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

最後，她也不禁好奇求問，「科技業女生都是怎麼認識新對象的？27歲又無聊的科技業女生，在交友市場是不是很無趣？不想談辦公室戀情，還能怎麼認識人？交友圈好受限。」

對此，網友們紛紛回應，「+1，在科技業工作，每天兩點一線，又害羞」、「在園區那種和尚廟妳都脫不了單，一定有問題」、「科技業女生要找根本超容易，只是豬哥、地精、哥布林太多，妳很難找到像樣的而已，然後通常帥的在進去工作前就死會了，事實就是這樣」、「聊聊大軍即將抵達現場」、「+1，也是新竹科技業工作，公司同事都已結婚生子，認識不到什麼人，個性外向喜愛戶外」、「應該是妳看不上，身邊幾個無論長相如何，一進科技業都不只一個人追」、「找朋友介紹，相信理工科朋友手上，都有一些單身男性友人名單，好不好就看運氣了」。

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