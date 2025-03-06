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基隆市議員張秉鈞偕父詐領助理費上千萬　緩刑免入獄即刻解職

▲▼民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與父親張錦煌（左），詐領助理費獲判緩刑定讞，但張秉鈞即刻遭解職。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市議員張秉鈞，遭檢方起訴指稱涉嫌夥同父親、前議員張錦煌，利用人頭詐領助理費119萬餘元；另外張錦煌也遭起訴指稱詐領任內8年的助理費用962萬餘元，總計父子詐領助理費上千萬元。一二審判處張秉鈞1年11月、張錦煌2年，均宣告緩刑5年、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，張秉鈞父子確定不用入獄，但褫奪公權生效，張秉鈞即刻解職。

張秉鈞在民進黨中央黨部工作多年，而後轉戰基隆市議員，順利當選2022年的第19屆基隆市議會議員。不過檢方查出，他當選後與父親張錦煌，以及母親陳瓊茹等人，涉嫌以人頭戶詐領助理費等，共計119萬2089元。

另外檢方也查出，張錦煌自2008年7月到2018年12月的任職議員期間內，也與妻子聯手，以多名人頭戶詐領助理費，共計962萬5895元。此外，張秉鈞於2023年登記參加立委初選時，也收受某位選民100萬元政治獻金，但張秉鈞卻未依法申報。因此檢方依照違反《貪污治罪條例》「利用職權詐取財物」、違反《政治獻金法》等罪，提起公訴。

一審基隆地院審理期間，張秉鈞父子等人均坦承犯行，並繳回犯罪所得，基隆地院審酌被告等人均無前科，犯後態度良好；且衡量其等犯罪動機乃因選民服務活動開銷、公益支出過大而需實質貼補、立委競選費用，因此分別判處張秉鈞、陳瓊茹有期徒刑1年11月、張錦煌有期徒刑2年，但均宣告緩刑5年的自新機會、褫奪公權4年，且張秉鈞等人須於判決確定後1年內項公庫支付60萬到100萬不等的處分金。張秉鈞還被依照違反《政治獻金法》判刑4月、得易科罰金。

案件上訴第二審，高等法院也維持相同罪名、刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，張秉鈞父子等人確定不需入獄服刑。但緩刑不及於從刑的褫奪公權，因此張秉鈞雖不用入獄，但褫奪公權即刻生效，張秉鈞確定遭解職。

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