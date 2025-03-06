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被笑拿不出100萬　苗栗男手肘破車窗毆死好友！判10年半定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲苗栗林姓男子酒後與友人口角，更動手將對方拉下車，將對方痛毆致死。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗縣林姓男子體重達上百公斤，身材壯碩。他在2023年1月間，酒後與前雇主兼友人的章姓男子起了口角，章男譏笑林男「拿不出一百萬元」，林男暴怒，以手肘擊破章男車輛的車窗，並將章男拖下車痛毆，最後章男送醫不治。一審國民法官將他重判有期徒刑10年6月、二審維持，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

本案為苗栗地院首件國民法官審理案件，而判決指出，林男曾有槍砲、恐嚇、妨害公務、妨害自由等多項前科，而他身高176公分、體重達115公斤，身材壯碩。林男曾是死者章姓男子的員工，林男離職後，2人仍維持朋友關係。

案發於2023年1月間，章男駕車與林男相約在苗栗南庄鄉某處飲酒，三杯黃湯下肚後，眾人都有些躁動。言談間，章男譏笑林男「拿不出一百萬元來打牌」，2人因此爆發口角。章男打算駕車離去，不過林男氣不過，堅持找章男理論，更以手肘擊破章男駕駛座車窗，徒手毆打章男頭、頸部；林男還強行將章男拉下車，隨即以腳用力踢、踹章男頭部及胸腹部數次。

章男沒有還手的能力，被打到倒地不起，一旁的友人則是不斷勸阻林男，但林男完全沒有罷手，直到被友人強行架開。章男被送醫急救，2小時候就因為頭頸部、胸腹部多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔多器官損傷及大量出血、出血性休克，傷重不治。檢警偵辦後，依照「傷害致人於死罪」提起公訴。

一審由苗栗地院國民法官審理，國民法官審酌章男有多項前科，5年內又再犯案，顯然對刑罰之反應力薄弱，因此加重刑度。國民法官最後將他判處有期徒刑10年6月。上訴二審後，林男雖然透過議員向章男家屬道歉，並提出先給付20萬喪葬費、每月分期付款2萬元，總計償還500萬元的和解方案，但章男家屬不接受，因此二審仍維持相同罪名、刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴，全案定讞。

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