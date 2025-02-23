1年吸30萬粉！百萬YouTuber曝「胡瓜成功經營YT」3原因：不好複製

▲胡瓜花一年時間，吸了近30萬人訂閱頻道。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）

記者曾筠淇／綜合報導

「瓜哥的YT為啥會成功？」百萬YouTuber「Cheap」就在臉書上點出3個原因，認為瓜哥可以獲得近30萬訂閱數，以及不錯的流量是理所當然的，只是「其實瓜哥的成功很難複製」。貼文曝光後，引發底下網友討論。

胡瓜的YouTube頻道《下面一位》自2024年2月創立，時隔一年，已經累積29.6萬位訂閱者，並發布了226部影片。

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Cheap在臉書上分享，瓜哥可以一年就累積近30萬訂閱數，且有不錯的流量，一共有3個原因，包含本身就是實力派主持人；有錢也願意燒錢，養專業的團隊；有人脈，藝人願意上他的YouTube。

Cheap表示，瓜哥那個年代的藝人多是秀場出身，口條、反應力都好，「不像現在有些YTer，一句話要剪5次，一出來當然屌打大家」。不過對於拍片的成本，Cheap則直言，「瓜哥你成本太高了」，這是唯一的缺點。

接著Cheap也說，瓜哥的頻道有專業團隊在操刀，企劃、剪接都很不錯，「類似之前的羅時豐，成功是必然的」。但他也直言，雖然現在有些藝人覺得YouTube好賺，所以也來開頻道，然而「大多都失敗退場，畢竟瓜哥、邰哥、大牛的經驗不好複製」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「瓜哥有在轉型經營年輕人市場」、「下面一位真的不錯看～節奏很Chill，看了很舒服」、「主題很重要」、「畢竟是自己的頻道，真的是用心在做」、「反正他們累積幾十年的資本已經不太需要以營利為最高目標了」、「就主持能力來說，瓜哥本身就贏太多了，這是促使別人想一直看下去的動機，光最重要的這點就很難複製成功」。