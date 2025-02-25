港媒曝台速食店不雅片瘋傳！　短裙女子當眾露下體...驚人背景曝

▲港媒曝台灣某速食店疑有女子在店內脫內褲露下體拍不雅影片。（圖／翻攝X，下同）

文／香港01

公眾地方不應作出露體等不雅行為！社交網路瘋傳1段影片，見到某速食店分店內，有長髮性感女生當眾脫下內褲，展示私密處供他人拍攝，其間，女生下體露出，畫面令人咋舌。

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影片引起網友嘩然，有人批評女生行為離譜、有傷風化，「她的父母親如果看到會作何感想？」、「真不衛生」。也有人認出相關女生的驚人身份，直指「很多這種類似的短影片」。另從畫面背景顯示店舖名稱估計，影片拍攝地點相信是在台灣。

多個Facebook群組在2月22日（星期六）起流傳1段14秒影片，見到某速食店分店內，有長髮性感女生正在拍攝不雅影像。

影片中，1名紅色長髮女生穿着白色露腰小背心、超短裙站在速食店內，其前方有另1名女生拿着手機拍攝，性感女在角落的長檯旁擺好姿勢。現場傳出以普通話說「3、2、1」後，長髮女看了看四周沒人走近，便把手伸進裙內即場脫下黑色內褲，然後拿在手中於鏡頭前展示。

由於長髮女脫內褲動作大，加上超短裙未能遮蓋臀部位置，過程中下體露出，畫面相當震撼。

網友看過影片嘩然，有人批評女生行為離譜、有傷風化，「她的父母親如果看到會作何感想？」、「真不衛生」。亦有人笑言，「交易原味商品」、「這是什麼任務吧⋯⋯」、「麥當當有賣海鮮鮑魚漢堡？」。

不過，有人關注網上影片的拍攝角度，指畫面搖晃得太嚴重，笑稱「人家都沒在害羞了，攝影師在怕啥，鏡頭為何一直亂晃，下次別這樣，請重拍」。

有網友更認出片中長髮性感女的驚人身份，疑是成人網站OnlyFans知名女模，直指「她很紅」、「很多這種類似的短影片」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】