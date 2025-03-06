賴清德與台積電合作淵源深　先進製程根留台灣是共識

記者陳家祥／台北報導

台積電加碼投資美國引發各界關注，國內在野陣營齊批「政府角色在哪裡？」透過輿論操作削弱政府角色。黨政人士指出，事實上，政府在台積電的發展戰略中一路都扮演關鍵角色，政府不僅是台積電的重要股東，還透過投審機制與政策規劃推動大型海外投資案。且賴從台南市長到行政院長任內，積極協助台積電解決設廠關卡，讓先進製程技術得以根留台灣，都讓台灣持續在全球科技產業鏈中佔有關鍵地位。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



以國家層面來看，政府與企業攜手合作，共同維護國家高科技產業長遠利益，有三大確保：確保產業海外佈局有助於我國產業的全球佈局、確保國家整體競爭力持續提升與領先、確保先進製程技術根留台灣；從全球戰略層面來看，台積電擴大投資，是確保台積電尖端技術不外流、確保台積電影響力在全世界持續擴大且不可取代、確保台美合作關係更加緊密。

過去幾年，每一個重大產業投資背後，都有政府基於戰略規劃與國家利益，提供支持與指導。台積電的海外投資不僅是企業自主拓展全球市場的結果，更是政府與業界共同努力的結晶。黨政人士指出，賴總統產業戰略佈局思維相當清晰，在上任前就展開一系列「信賴新政穩健交棒」產業請益之旅，當時首站就擇定台積電。

而為因應川普新政，賴總統也在日前低調拜訪台積電創辦人張忠謀，並和台積電董事長魏哲家、董事成員林全等關鍵領袖交換意見、商討對策；在魏哲家從美返台後，旋即召開記者會，向國人說明。這也證明，對於台積電與半導體產業應處，賴清德早就在佈局。

回顧當年台積電第一座3奈米廠落腳台南，就凸顯賴清德「產業根留台灣」的戰略思維，也能看出賴總統與台積電的合作淵源流長、相當密切。賴清德從台南市長到行政院長任內，與台積電積極討論解決五缺問題，是台積電選擇對台南投資5奈米廠、加碼3奈米廠，不去美國、留在台灣最主要原因。

台南市長任內主動協調國科會南科管理局、經濟部自來水公司等相關部會解決用水問題，當時台積電創辦人張忠謀就稱讚賴清德是榜首市長，「合作非常信賴且密切」、「把台南變成科技人文城市」，大力讚美「台南最好、台南第一」。

行政院長任內，賴清德又協調國發會、水利署和台南市府，將南科滯洪池填起來讓台積電建廠、並在南科外圍台糖土地挖滯洪池，南科因此成為世界重要半導體先進製程製造基地，奠定「南部科技廊道」基石，積極態度讓張忠謀印象深刻。另外，為解決台積電竹科廠供水問題，賴清德當時拍板從石門水庫拉到一條到寶山水庫的桃竹幹管納入前瞻計畫，並由接任的蘇貞昌院長執行完畢，時任總統蔡英文更肯定「一條水管救全世界」。

黨政人士指出，賴清德曾說「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」。對美國川普政府來說，台灣成功展現何謂有能力也有意願的「強而有力貢獻者」；從國家安全戰略思維來看，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。在擴大產業全球佈局背後，「以台灣為本，以世界為目標」為基礎，讓台灣持續在全球科技產業鏈中佔有關鍵地位，確保台灣的不可或缺。