台積電最在乎台積電利益！賴魏同台曝全球戰略　粉碎「美積電質疑」

記者陳家祥／台北報導

日前台積電董事長魏哲家於白宮宣布加碼對美投資消息震驚國內外，外界擔憂台積電恐成美積電、削弱台灣戰略地位。為此，台積電董事長魏哲家甫自美歸來後，總統賴清德隨即邀請連袂召開記者會，直球說明近日國人關心的產業佈局。而賴魏兩人連袂召開記者會，以具體行動展現「政府與企業站在一起」，粉碎質疑台灣的各種操作。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



在今天的記者會中，魏哲家再一次向國人說明台積電佈局與背後的戰略思維，聚焦四大重點。第一，台積電加碼對美投資，不是「出走台灣，是壯大台灣」。魏哲家以「台灣第一人」之姿於白宮開記者會，向世界宣布重大消息，象徵台灣實力已經強大到能站上國際舞台。

黨政高層指出，台積電是台灣過去半世紀以來，在國家支持、產官學研各界攜手共同開創出來的生態系，台積電的強大也代表台灣的強大。事實上，許多在美台僑看到魏哲家站在白宮，內心相當感動，因這是屬於台灣人共同的榮譽，更是台美關係歷史性的時刻。

第二，以台灣為本、以世界為目標的全球佈局思維。過去台灣經貿拓展是西進南向，現在則大膽東拓北合，自信跨過太平洋。此刻在AI浪潮當口，政府與台積電佈局，以台灣為關鍵支點，佈局全球、行銷全世界，要讓台灣半導體產業更強健，連帶國家經濟發展更壯大，緊扣賴清德經濟戰略，讓台灣成為最安全信賴的非紅供應鏈關鍵。

第三，產業佈局背後是政府戰略規劃。從川普總統當選至今，執政團隊與台積電管理階層都有密切聯繫，政府充分掌握海外投資案，並持續扮演關鍵角色提供協助。接下來政府也會和美方深化合作，一如賴總統過去強調「把衝擊當作歷史機遇」，在變局中掌握機會、站穩腳步，持續保持領先地位。

第四，政府是台積電和產業最大後盾。今賴清德總統與魏哲家董事長並肩出席，堅定傳達「政府會與產業站在一起」的訊息，把關、協助台灣供應鏈赴美有更大優勢。同時也交付任務給台積電—持續在世界舞台上維持技術領先，打造冠軍國家隊。

台積電加碼投資美國，產業界多持正面態度，但有不少親中勢力甚至中共的在台協力者，持續散播負面消息進行認知作戰、騷擾民心。因此魏哲家一抵台，賴清德隨即召開記者會，向台灣社會一一說明，直球粉碎各種操作。

黨政高層指出，這背後三階段策略。第一階段，國安高層會議，賴總統承諾國防預算將達GDP的3%，率先出牌向國際社會展現台灣防衛決心，消弭在野刪凍國防預算引起的國際疑慮，落實賴總統「和平靠實力」的國家路線，未來也會逐步加大預算。

其次，為了粉碎認知操作台積電的錯誤論述。近期認知戰台積電首當其衝，賴總統在內部會議曾提及「最在乎台積電的利益就是台積電本身」，為兼顧國家與公司利益，賴總統與台積電事前密切討論、充分掌握，研擬最佳方案，並在魏哲家返國後召開記者會，直球對決。

事實上，台積電海外佈局，國內外產業界人士多持正面意見，認為台積電預先為未來商機卡位，領先佈局，進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。

接續的第三回合，則是繼續佈局下一階段採購及投資方案，協助台積電與周邊產業應對國際新局、佈局全球，為未來台灣供應鏈赴美打下深厚基礎。

「不只台灣，全世界持續應對川普新政與全球關稅戰是可預見的未來，台灣勢必需要再一波波拆彈。」黨政高層強調，在世界各國因此受影響之際，執政團隊有掌握、有節奏、有戰略，在變局中把握機會、在機遇裡站穩腳步，展現賴清德的穩健執政，有條不紊帶領國家持續前進，讓企業根留台灣、在全球開枝散葉。