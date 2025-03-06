　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電最在乎台積電利益！賴魏同台曝全球戰略　粉碎「美積電質疑」

記者陳家祥／台北報導

日前台積電董事長魏哲家於白宮宣布加碼對美投資消息震驚國內外，外界擔憂台積電恐成美積電、削弱台灣戰略地位。為此，台積電董事長魏哲家甫自美歸來後，總統賴清德隨即邀請連袂召開記者會，直球說明近日國人關心的產業佈局。而賴魏兩人連袂召開記者會，以具體行動展現「政府與企業站在一起」，粉碎質疑台灣的各種操作。

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，握手合照。（圖／翻攝直播）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

在今天的記者會中，魏哲家再一次向國人說明台積電佈局與背後的戰略思維，聚焦四大重點。第一，台積電加碼對美投資，不是「出走台灣，是壯大台灣」。魏哲家以「台灣第一人」之姿於白宮開記者會，向世界宣布重大消息，象徵台灣實力已經強大到能站上國際舞台。

黨政高層指出，台積電是台灣過去半世紀以來，在國家支持、產官學研各界攜手共同開創出來的生態系，台積電的強大也代表台灣的強大。事實上，許多在美台僑看到魏哲家站在白宮，內心相當感動，因這是屬於台灣人共同的榮譽，更是台美關係歷史性的時刻。

第二，以台灣為本、以世界為目標的全球佈局思維。過去台灣經貿拓展是西進南向，現在則大膽東拓北合，自信跨過太平洋。此刻在AI浪潮當口，政府與台積電佈局，以台灣為關鍵支點，佈局全球、行銷全世界，要讓台灣半導體產業更強健，連帶國家經濟發展更壯大，緊扣賴清德經濟戰略，讓台灣成為最安全信賴的非紅供應鏈關鍵。

第三，產業佈局背後是政府戰略規劃。從川普總統當選至今，執政團隊與台積電管理階層都有密切聯繫，政府充分掌握海外投資案，並持續扮演關鍵角色提供協助。接下來政府也會和美方深化合作，一如賴總統過去強調「把衝擊當作歷史機遇」，在變局中掌握機會、站穩腳步，持續保持領先地位。

第四，政府是台積電和產業最大後盾。今賴清德總統與魏哲家董事長並肩出席，堅定傳達「政府會與產業站在一起」的訊息，把關、協助台灣供應鏈赴美有更大優勢。同時也交付任務給台積電—持續在世界舞台上維持技術領先，打造冠軍國家隊。

台積電加碼投資美國，產業界多持正面態度，但有不少親中勢力甚至中共的在台協力者，持續散播負面消息進行認知作戰、騷擾民心。因此魏哲家一抵台，賴清德隨即召開記者會，向台灣社會一一說明，直球粉碎各種操作。

黨政高層指出，這背後三階段策略。第一階段，國安高層會議，賴總統承諾國防預算將達GDP的3%，率先出牌向國際社會展現台灣防衛決心，消弭在野刪凍國防預算引起的國際疑慮，落實賴總統「和平靠實力」的國家路線，未來也會逐步加大預算。

其次，為了粉碎認知操作台積電的錯誤論述。近期認知戰台積電首當其衝，賴總統在內部會議曾提及「最在乎台積電的利益就是台積電本身」，為兼顧國家與公司利益，賴總統與台積電事前密切討論、充分掌握，研擬最佳方案，並在魏哲家返國後召開記者會，直球對決。

事實上，台積電海外佈局，國內外產業界人士多持正面意見，認為台積電預先為未來商機卡位，領先佈局，進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。

接續的第三回合，則是繼續佈局下一階段採購及投資方案，協助台積電與周邊產業應對國際新局、佈局全球，為未來台灣供應鏈赴美打下深厚基礎。

「不只台灣，全世界持續應對川普新政與全球關稅戰是可預見的未來，台灣勢必需要再一波波拆彈。」黨政高層強調，在世界各國因此受影響之際，執政團隊有掌握、有節奏、有戰略，在變局中把握機會、在機遇裡站穩腳步，展現賴清德的穩健執政，有條不紊帶領國家持續前進，讓企業根留台灣、在全球開枝散葉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

「唐氏症不會遺傳」　林月琴怒批郭智輝：缺乏反歧視的素養

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

政治熱門新聞

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

二次蜜月「說到做到」但先等等　黃國昌先帶老婆吃早午餐

更多熱門

相關新聞

宏碁施振榮喊「台積電不會變美積電」　讚投資是台灣國力延伸

宏碁施振榮喊「台積電不會變美積電」　讚投資是台灣國力延伸

宏碁集團創辦人施振榮今（6）日表示，台積電擴大赴美投資，不但象徵台商國際化，更是台灣國力的延伸，半導體在台發展還是得面臨資源受限問題，不論到日本或德國設廠，都是為了掌握當地市場，台積電不會變成美積電，利他才能創造雙贏。

台積電赴美投資！　國民黨團5問賴清德：如此總統全民悲哀

台積電赴美投資！　國民黨團5問賴清德：如此總統全民悲哀

全球最完整半導體聚落在台灣　產業人士：先進製程仍以台優先

全球最完整半導體聚落在台灣　產業人士：先進製程仍以台優先

賴清德與台積電合作淵源深　先進製程根留台灣是共識

賴清德與台積電合作淵源深　先進製程根留台灣是共識

台積電赴美投資影響台灣競爭力？　魏哲家曝獨家生產流程作業

台積電赴美投資影響台灣競爭力？　魏哲家曝獨家生產流程作業

關鍵字：

總統府賴清德台積電魏哲家影音

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面