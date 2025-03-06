獨／王大陸麻吉「擊落」模範警官　揭密富二代游翔閔豐沛人脈

▲游翔閔與警界交好早已眾人皆知。（圖／翻攝游翔閔IG）



記者邱中岳、張君豪／台北報導

王大陸涉裝病閃兵再爆出因與Uber司機發生糾紛，進而透過富二代友人游翔閔找上新北市中永和一帶的新生代黑幫分子「小阿俊」，由他撂人圍毆該名Uber司機，未料6日又爆出原訂明天要接任台北市刑警大隊偵三隊長的2線3警官劉居榮，涉嫌洩露嫌犯個資給游翔閔的洩密案件，新北地檢署今天會同警政署政風督察人員，前往台北市刑大搜索並帶回劉姓警官和2名證人進行調查。

游翔閔家族是知名大型豪華7人座MPV外匯車商，以優異紮實的價格和服務，佔有北部大半市場，甚至賣外匯車賺的盆滿缽滿，甚至總代理追隨引進相關車系並宣布和外匯車商開戰，家族事業體獲利頗豐。

加上游翔閔父親老董待人處事相當謙虛客氣，各界人士想要賞車試車、甚至有借用車輛需求時都會慨然應允，甚至還 會上門保養並提供無償的代步車接送，買車下訂更享有一定的價格優惠，其中包括不少中高階警官，都曾是該車業公司游家的座上賓。

▲涉嫌教唆友人率眾毆打司機的藝人王大陸 。（ETtoday資料照／翻攝自王大陸IG）

知情者透露，游家因在北部警界有廣大充沛人脈，也因此游翔閔今年2月13日才會帶著藝人王大陸到台北市刑警大隊偵三隊報案，稱遭詐騙300萬要提告對方；市刑大在受理案件後，也由偵三隊長劉居榮親自透過戶政查詢系統，查詢相關被告犯嫌資料後，本來是要傳給同仁調閱相關監視影像製作指認表，但劉員卻把當事被告的戶役政資料，包含姓名、生日、地址、手機等應受保密的個人資料「誤傳」到游翔閔的手機。

刑大指出，劉員是在日前看到王大陸涉逃兵和教唆傷害Uber司機新聞後，才發現自己把嫌犯戶役政資料傳到游男的手機通訊軟體，因此主動向北市刑大管理層報告上情，警方認為Uber司機遭圍毆是去年4月的案件，且劉員查詢資料與王大陸捲入的聚眾圍毆事件並無關聯。

據了解、新北地檢署檢察官已向警政署資訊組調閱Uber司機在被毆打前的車牌車籍查詢紀錄，只要勾稽系統後台的查詢紀錄，「誰是王大陸教唆傷害案的內鬼」即可查出，對此警政署僅低調回應：全案會配合新北檢指揮偵辦調查。

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