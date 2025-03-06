快訊／王大陸案2員警「證人轉被告」　5萬、10萬元交保

▲北市偵查隊長劉居榮涉嫌「誤傳個資」，送往新北地檢署複訊。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打Uber運將，檢警要追查黑幫取得運將個資，意外發現北市刑大2線3星偵查隊長劉居榮，將嫌犯個資誤傳給游翔閔。劉6日與兩名證人被依涉嫌洩密罪移送新北檢複訊。檢方訊後，將北市刑大邱姓、林姓男員警由證人轉為被告，並依涉嫌刑法第213條公文書登載不實罪嫌，各諭知交保5萬元、10萬元。

【22:32更新】

邱姓、林姓男員警分別交保5萬元、10萬元。

▲▼邱姓、林姓男員警已交保。（圖／記者黃彥傑攝）



回顧此案，王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依傷害罪送辦，新北院5日裁定涉案的游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身份後，5日上午兵分多路，順利在桃園、台中逮到24歲林姓男子、彭姓男子、及李姓男子，並發現3人是四海幫海英堂堂主「小阿俊」的小弟。

不過，即將於明日正式接任的刑大偵查隊長劉居榮，日前從新聞上看到游翔閔被收押禁見，聯想到游之前有帶王大陸來報案，王大陸並稱被詐騙360萬，檢視自己手機赫然發現，竟將詐騙嫌犯的個資轉傳給游，立刻主動報告北市刑大大隊長盧俊宏。

盧俊宏獲悉後，主動上報警政署政風室，6日在新北地檢署指揮下，由北市刑大、警政署政風室前往劉的辦公室搜索，並將劉以及邱姓、林姓男證人帶回政風室訊問。