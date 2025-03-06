獨／王大陸豪撒360萬閃兵！集團首腦意外被抓　他怒告詐欺爆警洩密

▲王大陸被騙360萬透過游翔閔找到劉報案，劉在王指認無誤，卻誤將個資傳給游翔閔。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

涉入「閃兵」的藝人王大陸再爆教唆富二代游翔閔找黑幫毆打運將，檢警追查黑幫非法取得運將個資，意外發現北市刑大2線3星偵三隊長劉居榮將嫌疑人個資傳給游翔閔，今發動搜索並將劉依洩密罪偵辦，檢警查出，王大陸因花了360萬給「閃兵集團」陳姓主嫌，未料陳卻因毒品通緝被抓，結果王大陸因找不到陳而認為「被詐騙」，因此找上和警界關係良好的富二代游翔閔，一起向偵三隊長劉居榮報案提告，劉並在調出陳姓主嫌個資給王大陸指認後，「手滑」誤將陳嫌個資傳給游翔閔。

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依涉嫌傷害罪，新北院在5日裁定涉案的游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身份，於5日上午兵分多路，在桃園、台中成功嶺逮到24歲林姓男子、彭姓男子、及李姓男子，也發現3人是四海幫海英堂堂主「小阿俊」的小弟，而小阿俊也在6日晚上「配合演出」主動到案說明。

但是4日發布人事命令，北市刑大即將上任的劉姓偵查隊長在晚上看新聞發現游翔閔被收押禁見，聯想到游之前有來報案王大陸被詐騙360萬，所以檢視手機赫然發現將詐騙集團涉嫌人的個資轉傳給游，立刻通知北市刑大大隊長盧俊宏。

目前查出，當時個資的對象，就是閃兵案的陳姓主嫌，據悉，陳姓主嫌在1月份因為毒品通緝在宜蘭被查獲，但後續疑似因王聯繫不到陳姓主嫌認為被詐騙360萬，所以透過游翔閔向北市刑大偵查隊長劉居榮報案提告。

但王大陸報案時並未說明是因閃兵「遭詐騙」，所以警方也依規定受理報案，當下劉透過系統查出涉案嫌犯個資，並當場交由王大陸指認無誤。

但是劉居榮卻在將個資要轉傳給同隊承辦人員，不慎也同步傳給游翔閔，但劉當時並不知道，直到新聞曝光後查看對話紀錄，赫然發現竟然出大包，主動告知北市刑大大隊長盧俊宏。

大隊長盧俊宏獲悉後，主動上報警政署政風室，並且在5日前往新北地檢署報請指揮，在5日由北市刑大、警政署政風室一起前往劉的辦公室搜索，並將劉以及2名證人帶回政風室訊問。

劉姓偵查隊長與2名證人目前已經由警政署政風室初步偵訊完畢，稍早已移送往新北地檢署接受檢察官複訊。