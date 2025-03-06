傅崐萁赴港團員涉洗錢遭逮　行程「舞照跳、酒照喝」未通報陸委會

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與其妻、花蓮縣長徐榛蔚日前率團赴香港，但有一團員入境時被抓；該女子被控25年前在港涉犯洗錢罪，被港方羈押至今，家屬甚至找上民眾黨立委林憶君求助也都沒用，整件事才意外曝光，陸委會也介入協助。民進黨中國部6日直言，傅崐萁、徐榛蔚不僅「不出聲、裝沒事」，還繼續行程「舞照跳、酒照喝」，事發至今超過半個月，花蓮縣政府與傅崐萁辦公室不聞不問，傅崐萁在香港大力宣傳的「讓世界走進花蓮」成果還沒看到，卻是先「讓花蓮人走進香港收押所」了嗎？

徐榛蔚與傅崐萁2月18日率領縣府團隊及旅遊業者前往香港參加「2025香港旅遊博覽會」。然而，同行的花蓮新光兆豐農場陳姓業者在入境時遭港警逮捕，至今仍被羈押。民進黨中國部指出，事實再度證明，中國政府不僅毫無人權法治概念，而如今已不只是中國，連香港、澳門都成為台灣人的「險地」，一但入境就可能被中國政府任意抓捕扣押、危害人身自由。

根據陸委會統計，自2024年以來，已有至少52名台灣人赴中失聯或被拘留。民進黨中國部直言，中國政府常以「莫須有」的國安罪名「押人取供」，中國著名的「黑箱司法」裡更是完全無法保障受害者的基本人權。在中國公布「懲獨22條」、公然在政府官網設置「台獨舉報專區」後，對所有赴中台灣人的威脅更是與日俱增。

民進黨中國部表示，傅崐萁與國民黨口口聲聲稱「兩岸一家親」、「國民黨最能處理兩岸關係」，但現在就有台灣人在自己眼前被抓走，不僅兩手一攤、毫無辦法，還不敢替業者發聲，難道不是自我打臉？每當政府提醒國人赴中風險時，國民黨就要跳腳說這是在「恐嚇人民」、「阻礙兩岸交流」。如今，台灣人當著國民黨官員面前被抓，國民黨仍認為是政府危言聳聽？

徐榛蔚與傅崐萁帶領大批花蓮旅遊業者赴港宣傳，結果團員一入境就被抓捕，但他們不僅「不出聲、裝沒事」，還繼續進行行程「舞照跳、酒照喝」。事發至今超過半個月，陳姓業者家屬只能向他黨立委陳情，花蓮縣政府與傅崐萁辦公室至今不聞不問。徐榛蔚、傅崐萁在香港大力宣傳的「讓世界走進花蓮」成果還沒看到，卻是先「讓花蓮人走進香港收押所」了嗎？

民進黨中國部批評，傅崐萁頻繁前往中國，並推動「親中毀台」法案，如今團員被香港指控違反25年前的「洗錢罪」遭抓捕，中國政府當著他的面前抓人，傅崐萁卻無任何反應或抗議，回台後還「裝死」。人被傅崐萁帶進中國，卻不負責要把人帶回來，到底算哪門子的立法委員？

民進黨中國部呼籲，香港政府立即回應陳姓業者家屬與台灣社會的關切，保障其人身權利，不能再用「秘密關押、黑箱審判」對待台灣人。也要求國民黨、傅崐萁、徐榛蔚擔負起應有責任，不要再「裝死」。配合中國粉飾太平。

民進黨中國部強調，面對台灣人赴中港澳的風險遽升，政府有責任要充分提醒國人提高警覺。包括陸委會去年6月宣布調升赴中港澳旅遊警示為「橙色」燈號、建置「赴中港澳動態登錄系統」等作為，如今看起來都非常有必要。也要提醒所有國人，近期若無必要應審慎思考是否需前往中港澳，出發前也應充分參考政府提供資訊與登錄赴中港澳系統，留意自身安全。