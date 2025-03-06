▲反制綠營大罷免，國民黨組60人律師團當靠山。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

因應民進黨發起的全台大罷免，國民黨今（6日）「打惡罷戰隊」宣布黨中央與地方組成60人以上的律師團。國民黨考紀會主委、律師黃怡騰表示，在野黨要維護民主選舉的結果，絕不容許被執政黨用投機取巧的方式來惡罷。律師團成立的主要目的，除了監督選政機關要中立客觀、依法行政，也要監督執政黨有沒有運用不當事例影響選舉公正性，也呼籲媒體能公平、公正的報導。

黃怡騰指出，預計全台有18個縣市涉及到今年的罷免案件，目前地方黨部已邀請到52位在地律師共同參加，再加上中央律師團，預計共有60位以上的全國律師團，將共同捍衛遭到惡罷的黨籍立委權利。

黃怡騰強調，對於罷免綠委的團體，國民黨也會提供協助，綠營既然要以罷免來推翻大選的結果，國民黨一定反惡罷，「所有採取以罷制罷必要手段的團體，我們都一律支援」。

律師簡榮宗表示，這麼多律師站出來，原因就是認為罷免制度不能變成政黨惡鬥的工具。去年基隆市長謝國樑被惡罷時，罷團也針對東岸廣場爭議鋪天蓋地提了許多訴訟，到現在所有的民事與刑事訴訟，謝國樑都勝訴，但也顯示罷免過程中有許多法律爭議跟法律戰，國民黨律師團將全力保護優秀從政同志的權利。

律師王秉信表示，這次選後形成朝小野大的政治局勢，執政黨選擇使用大罷免的方式想根除在野黨的監督，根本是徹底破壞民主。國民黨中央及地方的律師團隊一定會盡全力來守護，讓黨籍同志能有所依靠。

律師梁樹綸表示，民意代表的是全民的民意，不能由少數人借著所謂的民意來進行惡意的罷免，惡意罷免應該被唾棄，除了惡罷團體的政治獻金等存在爭議，對於不認同惡意罷免的民眾，卻遭受綠營側翼組織攻擊，也應該去努力捍衛他們的權益。他呼籲不僅是律師站出來，希望更多人一起站出來，用行動來捍衛臺灣的民主。



