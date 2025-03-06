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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

否認霸凌助理、過世不聞不問　葉元之曝心聲：不想變成政治事件

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

鏡週刊5日爆料，國民黨立委葉元之不當解雇、辭退F助理，而該助理最後因壓力大而病逝，葉元之也不聞不問。對此，葉元之今（6日）還原事情經過，他表示，助理是上禮拜過世，第一時間非常震驚與不捨，後來截圖在網路上流傳，裡面寫得都不是事實，可以問辦公室同事作證。他強調，這件事已經被當成罷免的操作，但現在考慮的不是自己，雖然很多人說這樣會錯失解釋的第一時機，但自己真的不想讓事情變成政治事件，所以只能說這不是真的。

葉元之於節目《大新聞大爆卦》表示，現在各方意見都有，助理是上個禮拜過世，自己第一時間聽到非常震驚與不捨，後來媒體人吳崑玉就寫了截圖在網路上流傳，很多人都傳給他，看完發現裡面寫得都不是事實，沒有什麼辭退、打給助理說沒來就不用來、霸凌，絕對沒有這些事情，可以問辦公室同事作證。

葉元之透露，自己當下有打給吳崑玉表示「寫不是事實的東西到處傳，當然對他是傷害，這樣講來講去好嗎，是不是可以幫忙更正或澄清」，吳崑玉則回答「去跟家屬解釋」，當時自己想是不是講得不清楚讓吳崑玉不相信，所以請辦公室助理聯絡吳講了真實狀況，但吳崑玉也沒有想要澄清的意思，昨天還在別的節目談論這件事，並沒有把他講得事實平衡到。

葉元之表示，後來到了昨天接到周玉蔻節目製作單位的電話，詢問是否要回應一下，他則回應大家現在看到的訊息跟他們理解的事實出入太大，但基於對往生者的尊重，總不希望在治喪期間吵這件事情，細節就不談了。

葉元之說，自己很兩難，綠營拿這些不是事實的東西一直討論，當然是因為罷免的關係，本來吳崑玉的截圖只有一段訊息，但後來陸陸續續別人再轉傳給他，截圖已經被加工，加上了「無情無義葉元之、壓垮罷免的最後一根稻草」，已經有人把這件事情做罷免的操作了，一開始不是這樣的。

葉元之再說，現在考慮的不是自己，畢竟是個不幸的事情，雖然很多人說這樣會被誤會、錯失解釋的第一時機，但是自己真的不想要在這個當頭，讓事情變成政治事件，所以只能說這不是真的。

最後，葉元之強調，他不認識助理的家屬，去靈堂時也沒有遇到家屬，吳崑玉的意思是說「家屬很不滿」，他當然希望有個有輩分的人願意協助問問對方意見，畢竟不想讓家屬覺得很冒失、或者在這個關頭看到他很討厭，有試著去聯繫，自己是這樣想的，這件事情就先這樣。

●還想看更多...

►葉元之爆羞辱、不當解雇助理　藍內部LINE截圖「他就是慣老闆」

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