高雄市長民調林岱樺仍領先　黃揚明點不利因素：恐是空心海市蜃樓

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選舉備受矚目，綠營內部有意角逐者眾多，根據《鏡新聞》今（6日）公布最新民調，綠委林岱樺雖受助理費案影響，支持度24.6%仍位居第一，領先賴瑞隆的22.7%、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%。對此，媒體人黃揚明分析，林岱樺看似穩定領先，實則危機重重，民調中林岱樺在黨內支持度已無優勢，而且藍營支持者也許是策略性支持林岱樺，林岱樺支持度領先，很可能是「空心」的海市蜃樓。

黃揚明表示，在林岱樺司法案件爆發後，近期兩份媒體民調，都稱林岱樺仍居領先地位。新頭殼那一份民調的看點在於，林岱樺雖在黨內人選互比中領先，但與柯志恩對比就與其他人相較差不多，沒有任何優勢，且該民調未揭露政黨交叉分析資訊，因此難以判斷林岱樺的支持群眾組成。

黃揚明表示，而今天鏡新聞公布的民調僅有綠營內部互比，雖然林岱樺居於領先，但賴瑞隆整體支持度已逼近，且民調政黨交叉分析如下。

黃揚明指出，在民進黨支持者（占整體46％）對候選人的支持度分別為林岱樺19.1%，邱議瑩為19.3%，許智傑為18.6%，賴瑞隆為30.9%。

黃揚明再指，而在國民黨支持者（占整體17.3％），林岱樺支持度為36.2%，邱議瑩為7.9%，許智傑為8.0%，賴瑞隆為16.3%。

黃揚明總結，由此可見，目前林岱樺在民進黨內支持度已無優勢，而綠營目前對賴瑞隆支持力道最強，賴的後勢看漲。藍營支持者也許是策略性支持林岱樺，但由於沒有藍綠對比民調，林岱樺在這份民調支持度領先，很可能是「空心」的海市蜃樓。

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▼鏡新聞高雄市長民調。（圖／鏡新聞提供）