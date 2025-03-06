民進黨開記者會轟藍白刪國防預算　王鴻薇：這是在洗王定宇臉嗎？

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於藍營刪凍國防預算，美國參議員蘇利文（Dan Sullivan）指國民黨是在「玩危險遊戲」；民進黨中央今（6日）開記者會，呼籲藍白兩黨，就行政院向立法院所提出總預算案覆議案投下同意票，挽救國防預算。對此，國民黨團書記長王鴻薇指出，民進黨永遠不會做功課只會造謠。且今年度國防部預算減列的48億元中，有高達45億元是在國防外交委員會刪除，這就是柯建銘罵王定宇唱和國民黨刪掉的預算，民進黨開記者會是要再洗王定宇的臉嗎？

王鴻薇指出，國防外交委員會為何刪掉45億元無人機預算，主要是「獵鶚專案計劃」國防部編列115億元，但是預算審查期間美國報價曝光只有55億元，國防部浮編一倍以上自願當「盤子」，結果馬文君委員提案刪除，國防部根本啞口無言。後來在國防外交委員會最後決定，在召委王定宇關鍵一票下，決議刪除45億元。所以這筆45億預算是在藍綠白共同決議刪除，以後民進黨要去美國告洋狀，記得說真相。

王鴻薇表示，王定宇身為召委，做出正確的決議。難道立法院能夠眼睜睜明知國防部在亂編預算，人家要五毛我們給一塊的亂花納稅人的錢嗎？請問這筆45億刪除有何不對，有何不妥。柯建銘罵完王定宇，民進黨中央也不肯放過王定宇，造謠瘋到咬自己人，挾洋以自重，根本沒把納稅人的錢當回事。

