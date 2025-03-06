激起藍基層熱情！有信心扭轉32比0劣勢　趙少康：別讓民進黨看笑話

▲罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，前中廣董事長趙少康前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者郭運興／台北報導

大罷免來臨，國民黨至少32位藍委罷免案成功通過第一階段，而青年軍發起的罷免綠委行動卻是0位成案，前中廣董事長趙少康氣得多次喊話黨中央與支持者動起來。趙少康今（6日）表示，上週自己喊話不能「一事無成」，果然激起基層的焦慮及熱情，一定可以扭轉第一階段連署32比0的劣勢，未來面對府院黨的龐大資源，還需要螞蟻雄兵展現力量，發揮以戰止戰的效果，給民進黨反民主亂來一個教訓，千萬不能讓民進黨看笑話。

趙少康表示，賴清德嘴巴說要和解，民進黨卻發動全台大罷免，讓朝野對立、國家空轉。而罷免北投士林民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」團隊，昨天才收到中選會的補件公文，今天就火速送了2839份連署書到中選會，自己對這幾位年輕人充滿信心，一定可以急起直追，扭轉第一階段連署，國民黨32比0的劣勢。

趙少康表示，上週五，自己出面喊話國民黨中央，不能「一事無成」，必須當反惡罷年輕人的後盾，果然激起基層朋友的焦慮及熱情，接著的連假，北投士林就募集到3000份連署，萬華也增加近2000件，證明藍營基層是有爆發力的，只是需要點燃跟激發，還要提供固定、方便的連署點，一定可以贏在終點。

趙少康指出，第二階段罷免連署的難度更高，以北投士林來說，需要3.3萬份連署書才能過關，而且根據規定，第一、第二階段連署的人還不能重複，必須催出更多支持者，反惡罷青年的資源少、經驗不足，需要大家一起幫忙，樓上揪樓下、鄰居結伴一起行動。

趙少康批評，為了這場大罷免，國家至少要花12億元辦選務，民進黨極盡浪費公帑之能事，不顧民生，明明拿了史上最高的2.9兆總預算，還要喊窮，一下監察院廁所不給衛生紙、總統府不開燈、行政院記者會沒有手語老師，全部都是裝的，就是個騙人的政府。

趙少康提到，前兩天他到萬華國光市場的連署站，親眼看到大家戒慎恐懼填寫連署表格，不敢寫阿拉伯數字，全用國字一筆一畫小心翼翼填寫需要的資訊，就是怕被中選會找麻煩。

最後，趙少康強調，謝謝大家仗義挺身，未來面對府院黨的龐大資源，第二階段連署甚至最後投票，還需要螞蟻雄兵展現力量，發揮以戰止戰、以罷打罷的效果，給民進黨反民主亂來一個教訓，千萬不能讓民進黨看笑話。