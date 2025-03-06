逼宮？川普高層密會澤倫斯基政敵　討論總統大選

▲川普高層密會的對象有反對黨領袖提摩申科、前總統波洛申科所屬政黨高層。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國施壓烏克蘭總統澤倫斯基下台之際，川普政府核心圈4名高層外傳與烏克蘭主要政治敵手密會，討論烏克蘭能否盡快舉行總統大選。

Politico新聞網引述3名烏克蘭議員和一名共和黨外交政策專家的說法指出，川普高層密會的對象有反對黨領袖提摩申科（Yulia Tymoshenko）、前總統波洛申科（Petro Poroshenko）所屬政黨高層。

烏克蘭目前處於戰時戒嚴狀態，依據該國憲法規定，總統大選無限期延後舉行。反對舉行大選的人士指出，由於許多選民在前線打仗或以難民身分居住海外，此時舉辦大選可能會陷入混亂局面，讓俄羅斯有可趁之機。

川普幕僚確信，烏克蘭戰爭疲勞、貪腐等問題將讓澤倫斯基輸掉選票，多年來，澤倫斯基民調支持度一直下降。不過最新民調顯示，澤倫斯基支持度有所回升，英國民調機構Survation顯示，澤倫斯基支持度回血來到44%，烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）落後超過20個百分點，波洛申科支持度為10%，提摩申科只有5.7%。

美國政府官方立場是川普不會干涉烏克蘭內政，但川普內閣成員近日一直表示，除非澤倫斯基同意美國迅速止戰的計畫，否則應該要下台。儘管川普陣營可能希望大選能夠把澤倫斯基拉下來，但澤倫斯基仍比波洛申科、提摩申科還要受歡迎。