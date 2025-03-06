「美退中進」　學者：大陸正進行國際大統戰、國際游擊戰

▲政大國關中心「解析2025年中共全國兩會」座談會。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮後，奉行「美國優先」並對盟友進行攻擊。有學者認為，大陸正以「國際大統戰」及「國際游擊戰」為對外原則，來因應「川普2.0」時代，包括在國際場合「美退中進」，並「見縫插針」離間美國及盟友關係。

國立政治大學國際關係研究中心今（6）日舉行「解析2025年中共全國兩會」座談會，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢，以及政大政治系、東亞所特聘教授寇健文出席會議時，提出上述觀點。

寇健文指出，因應川普上台之後的新形勢，中共在外交作為上也跟著調整，做法是「美退我（中）進」，美國進行保護主義、單邊主義，大陸就強調國際貿易組織、多極體系來因應。

此外，寇健文提到，大陸也可能藉機「見縫插針」，設法離間美國及其盟友之間的關係，而此作法與統戰有關，包括區分為主要、次要矛盾，聯合次要敵人打擊主要敵人

寇健文直言，這讓人聯想到早期中共在革命過程中進行游擊戰的「十六字訣」：敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、敵退我追。他說，大陸如今的「美退我進」，實際上就是靈活運用毛澤東當初的做法。

▼政大政治系、東亞所特聘教授寇健文。

延續此思路，王信賢表示，大陸在面對川普2.0時，有兩大最高原則：「國際大統戰」與「國際游擊戰」。國際大統戰意味著「聯左拉中打右」，「聯左」是聯合「亞拉非」等全球南方國家，「拉中」是拉攏川普上台後產生矛盾的盟友，特別是歐洲國家、加拿大、墨西哥，「打右」當然是指對抗美國。

對於「美退中進」，王信賢稱之為「國際游擊戰」，只要川普做什麼，大陸都會積極進行反向操作。例如，川普以關稅作為武器，今年大陸的政府工作報告就提「堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制」；美國退出巴黎氣候協定，大陸就提「積極參與和引領全球環境與氣候治理」。

王信賢強調，只要美國在國際上提出「退群」，或是對其他盟國造成無差別攻擊，大陸就會「進」，「我想（川普作法）應該提供給中國非常好的機會」。

▼政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢。